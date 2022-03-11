Ряд международных платежных систем отменили комиссию за переводы в Украину

Ряд международных платежных систем теперь предоставляют бесплатные услуги для украинцев и отменяют плату за переводы в Украину. Среди них: Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS и TransferGo. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. В частности, компания Ria активирует свою глобальную сеть для сбора пожертвований клиентов для помощи украинским детям.

НБУ - фото из открытых источников





В то же время с помощью международной системы перевода средств INTELEXPRESS можно сделать мгновенные и бесплатные переводы для сбора средств на поддержку украинской армии и гуманитарную помощь украинцам, страдающим войной. Глобальная платежная сеть Euronet объявила об отмене платы за услуги для граждан Украины. Владельцы платежных карт, эмитированных в Украине, могут без комиссий снять наличные в банкоматах сети Euronet в Украине, Польше, Венгрии, Словакии и Румынии. Также польская платежная система Blik создала специализированную страницу для осуществления ее пользователями помощи ВСУ. Средства будут поступать на счет НБУ.





Напомним, Национальный банк инициировал остановку поставки наличной иностранной валюты в банки России и Беларуси. "Национальный банк Украины обратился к руководителям европейских центральных банков, поставляющих наличную валюту, послам группы G7 и представителям международной системы быстрых денежных переводов Western Union с просьбой остановить поставки в российские и белорусские банки наличной иностранной валюты", – говорится в заявлении. Такое обращение, объясняет регулятор, обусловлено необходимостью принять меры в связи с действием военного положения в Украине. В НБУ отмечают, что принимают все возможные меры, чтобы обеспечить стабильное функционирование финансовой системы и противодействовать агрессии России в финансовой сфере.

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