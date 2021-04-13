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Главная Новости Бизнес экономика Ряд продуктов может подешеветь - названы сроки
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Ряд продуктов может подешеветь - названы сроки

Эксперт прогнозирует, что летом могут упасть в цене сезонные овощи, фрукты, ягоды, а также пшеница

сегодня, 08:24
Автор:

Елизавета Черных

Перед Пасхой в Украине отмечается увеличение стоимости продуктов. Когда они начнут дешеветь рассказал глава Ассоциации поставщиков для торговых сетей Алексей Дорошенко на канале "Украина 24".

Ряд продуктов может подешеветь - названы сроки

Ряд продуктов может подешеветь - названы сроки - фото из открытых источников

"Рост цен уже почти прекратился. Мы говорим о Пасхе и понимаем, что для большинства украинцев это будет онлайн, и большинство людей будет не потреблять этот пасхальную корзину, а больше читать о ней, смотреть по телевизору. Тенденция к подорожанию заканчивается", — заявил специалист.

Он надеется, что в течение месяца-полутора инфляция будет тормозить. Эксперт прогнозирует, что летом могут упасть в цене сезонные овощи, фрукты, ягоды, а также пшеница. По словам Дорошенко, на куриные яйца уже начали снижать стоимость.

"Сейчас я не могу назвать ни одного продукта, с которым будут проблемы, к тому же в этом году очень хорошие климатические условия для того, чтобы мы наелись всех ягод, овощей и фруктов", — рассказал он.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO ФАО) сообщила, что мировые цены на продукты питания растут десятый месяц подряд. Как рассказывает старший научный сотрудник ННЦ "Институт аграрной экономики" Игорь Сабий, рост мировых цен на продукты питания непосредственно влияет на рост цен на эту продукцию в Украине. По его словам, Украина является крупным экспортером сырьевой продукции. Кроме того, в Украине произошла монополизация целых отраслей сельского хозяйства как в сфере производства, так и сфере реализации продукции. Поэтому, когда в мире растет цена на продукты питания, растет цена и внутри страны. Монополисты-производители и трейдеры-монополисты не хотят продавать свою продукцию на внутреннем рынке дешевле, чем за нее готовы заплатить на внешних.





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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/9248-ryad-produktov-mozhet-podeshevet-ekspert-nazval-sroki
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