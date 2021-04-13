Перед Пасхой в Украине отмечается увеличение стоимости продуктов. Когда они начнут дешеветь рассказал глава Ассоциации поставщиков для торговых сетей Алексей Дорошенко на канале "Украина 24".

Ряд продуктов может подешеветь - названы сроки - фото из открытых источников

"Рост цен уже почти прекратился. Мы говорим о Пасхе и понимаем, что для большинства украинцев это будет онлайн, и большинство людей будет не потреблять этот пасхальную корзину, а больше читать о ней, смотреть по телевизору. Тенденция к подорожанию заканчивается", — заявил специалист.

Он надеется, что в течение месяца-полутора инфляция будет тормозить. Эксперт прогнозирует, что летом могут упасть в цене сезонные овощи, фрукты, ягоды, а также пшеница. По словам Дорошенко, на куриные яйца уже начали снижать стоимость.

"Сейчас я не могу назвать ни одного продукта, с которым будут проблемы, к тому же в этом году очень хорошие климатические условия для того, чтобы мы наелись всех ягод, овощей и фруктов", — рассказал он.





Украина является крупным экспортером сырьевой продукции. Кроме того, в Украине произошла монополизация целых отраслей сельского хозяйства как в сфере производства, так и сфере реализации продукции. Поэтому, когда в мире растет цена на продукты питания, растет цена и внутри страны. Монополисты-производители и трейдеры-монополисты не хотят продавать свою продукцию на внутреннем рынке дешевле, чем за нее готовы заплатить на внешних. Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO ФАО) сообщила, что мировые цены на продукты питания растут десятый месяц подряд . Как рассказывает старший научный сотрудник ННЦ "Институт аграрной экономики" Игорь Сабий, рост мировых цен на продукты питания непосредственно влияет на рост цен на эту продукцию в Украине. По его словам,











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