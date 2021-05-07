S&P 500 и Dow Jones достигли рекордных максимумов: названы причины

Индекс S&P 500 и индекс Dow Jones достигли рекордных максимумов в пятницу, в то время как Nasdaq восстановился вместе с сильно взвешенными растущими акциями, поскольку данные по занятости в США ослабили опасения по поводу перспектив роста ставок. Об этом пишет Reuters.



S&P 500 и Dow Jones достигли рекордных максимумов

Согласно отчету Министерства труда США, рост числа рабочих мест в стране неожиданно замедлился в апреле, вероятно, сдерживаемый нехваткой рабочих мест.

Отчет смягчил некоторые опасения по поводу роста инфляции и потенциально более высоких процентных ставок в США, которые, как опасаются некоторые инвесторы, нанесут ущерб растущим компаниям с высокой оценкой.

Сильно взвешенные акции таких компаний, как Microsoft Corp, Apple Inc и Alphabet, выросли.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 168,97 пункта, или на 0,49%, до 34 717,5 пункта, а индекс S&P 500 — на 24,47 пункта, или на 0,58%, до 4 226,09 пункта. Оба индекса были на пути к своей лучшей неделе с марта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 87,49 пункта, или 0,64%, до 13 720,33 пункта, но по-прежнему был настроен на недельное снижение.

Платежная фирма Square Inc выросла на 3,7% после того, как сообщила о лучшей, чем ожидалось, квартальной прибыли, так как растущий спрос на биткоин подпитал скачок в криптовалютных транзакциях по его применению.

Производитель потоковых устройств Roku Inc подскочил на 11,4% после оптимистичного прогноза выручки, в то время как производитель фитнес-оборудования Peloton Interactive вырос на 6,1%, поскольку он планировал шаги по повышению безопасности оборудования.

Акции Expedia Group Inc выросли на 6,8%, так как аналитики повысили целевой уровень цен в надежде на то, что она продолжит извлекать выгоду из восстановления туристической индустрии.

Индекс S&P 500 зафиксировал 147 новых 52-недельных максимумов и один новый минимум; индекс Nasdaq Composite зафиксировал 132 новых максимума и 48 новых минимумов.

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