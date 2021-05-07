S&P 500 и Dow Jones достигли рекордных максимумов: названы причины

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Татьяна Веремеева
Индекс S&P 500 и индекс Dow Jones достигли рекордных максимумов в
пятницу, в то время как Nasdaq восстановился вместе с сильно взвешенными
растущими акциями, поскольку данные по занятости в США ослабили опасения по поводу
перспектив роста ставок. Об этом пишет Reuters.
S&P 500 и Dow Jones достигли рекордных максимумов
Согласно отчету Министерства труда США, рост числа рабочих мест в стране
неожиданно замедлился в апреле, вероятно, сдерживаемый нехваткой рабочих мест.
Отчет смягчил некоторые опасения по поводу роста инфляции и потенциально
более высоких процентных ставок в США, которые, как опасаются некоторые
инвесторы, нанесут ущерб растущим компаниям с высокой оценкой.
Сильно взвешенные акции таких компаний, как Microsoft Corp, Apple Inc и
Alphabet, выросли.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 168,97 пункта, или на 0,49%,
до 34 717,5 пункта, а индекс S&P 500 — на 24,47 пункта, или на 0,58%, до 4
226,09 пункта. Оба индекса были на пути к своей лучшей неделе с марта.
Индекс Nasdaq Composite прибавил 87,49 пункта, или 0,64%, до 13 720,33
пункта, но по-прежнему был настроен на недельное снижение.
Платежная фирма Square Inc выросла на 3,7% после того, как сообщила о
лучшей, чем ожидалось, квартальной прибыли, так как растущий спрос на биткоин
подпитал скачок в криптовалютных транзакциях по его применению.
Производитель потоковых устройств Roku Inc подскочил на 11,4% после
оптимистичного прогноза выручки, в то время как производитель
фитнес-оборудования Peloton Interactive вырос на 6,1%, поскольку он планировал
шаги по повышению безопасности оборудования.
Акции Expedia Group Inc выросли на 6,8%, так как аналитики повысили целевой
уровень цен в надежде на то, что она продолжит извлекать выгоду из восстановления
туристической индустрии.
Индекс S&P 500 зафиксировал 147 новых 52-недельных максимумов и один
новый минимум; индекс Nasdaq Composite зафиксировал 132 новых максимума и 48
новых минимумов.
Ранее "Комментарии" писали, что
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