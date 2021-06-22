С прилавков может исчезнуть украинское сало: стала известна причина

BTC/USD
32403.77
ETH/USD
1915.97
LTC/USD
120.23
USD/UAH
27.48
EUR/UAH
32.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В стране фермеры не хотят выращивать поросят. Поэтому, совсем скоро из торговых прилавков может исчезнуть традиционное украинское сало. Об этом сообщили представители Ассоциации животноводов Украины в эфире программы "Экономика" на канале "Украина 24".
Украинское сало (фото из открытых источников)
Специалисты в эфире программы подробно объяснили, почему может исчезнуть традиционный украинский продукт.
Фермеры признались, что цены на корма резко поднимаются. Выращивать свиней сегодня стало на 20, а где-то — на 40% дороже, чем в прошлом году.
А еще на отечественный рынок активно завозят дешевую продукцию из Польши, Дании, Нидерландов. В этом году уже завезли более 10 тонн зарубежного сала.
И. о. директора Ассоциации мясной отрасли Николай Бабенко заявил, что корма — это важная основа себестоимости поросят. Именно поэтому она составляет 80% из самой себестоимости продукции.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Украине продолжают расти цены на продукты. В прошлом месяце стоимость пищевых продуктов и безалкогольных напитков увеличилась на 1,7%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.Больше всего выросла цена фруктов и подсолнечного масла. Стоимость этих продуктов выросла на 14,5% и 6,8% соответственно. Более того, на 2% подорожало мясо и мясные продукты, рис, макаронные изделия, а также рыба и рыбные продукты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости