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Главная Новости Бизнес экономика С прилавков может исчезнуть украинское сало: стала известна причина
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С прилавков может исчезнуть украинское сало: стала известна причина

Из-за цен на корма выращивать поросят невыгодно

сегодня, 19:05
Автор:

Лиля Воробьева

В стране фермеры не хотят выращивать поросят. Поэтому, совсем скоро из торговых прилавков может исчезнуть традиционное украинское сало. Об этом сообщили представители Ассоциации животноводов Украины в эфире программы "Экономика" на канале "Украина 24".

С прилавков может исчезнуть украинское сало: стала известна причина

Украинское сало (фото из открытых источников)

Специалисты в эфире программы подробно объяснили, почему может исчезнуть традиционный украинский продукт.

Фермеры признались, что цены на корма резко поднимаются. Выращивать свиней сегодня стало на 20, а где-то — на 40% дороже, чем в прошлом году.

А еще на отечественный рынок активно завозят дешевую продукцию из Польши, Дании, Нидерландов. В этом году уже завезли более 10 тонн зарубежного сала.

И. о. директора Ассоциации мясной отрасли Николай Бабенко заявил, что корма — это важная основа себестоимости поросят. Именно поэтому она составляет 80% из самой себестоимости продукции.

"Следовательно у нас одна дорога — поддерживать снижение себестоимости. Когда себестоимость на фермах в Украине будет хотя бы такой, как в странах ЕС, а должно быть еще меньше, то, конечно, у нас не будет проблем с импортом", — подчеркнул Николай Бабенко.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Украине продолжают расти цены на продуктыВ прошлом месяце стоимость пищевых продуктов и безалкогольных напитков увеличилась на 1,7%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Больше всего выросла цена фруктов и подсолнечного масла. Стоимость этих продуктов выросла на 14,5% и 6,8% соответственно. Более того, на 2% подорожало мясо и мясные продукты, рис, макаронные изделия, а также рыба и рыбные продукты.


 


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/dengi-news/10908-ukraina-mozhet-ostatsya-bez-svoego-sala-nazvana-prichina
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