Сахарный ультиматум: в ЕС требуют немедленно перекрыть импорт из Украины

В Европейском Союзе резко обострилась ситуация вокруг импорта украинского сахара. Ведущие отраслевые объединения ЕС требуют немедленно приостановить поставки сахара-сырца из Украины , заявляя о "критическом состоянии" европейского рынка. Об этом пишет портал AgroNews .

Европейские производители бьют тревогу из-за украинского сахара: требуют немедленно приостановить импорт из Украины

С соответствующим призывом выступили CEFS – Европейская ассоциация производителей сахара – и CIBE , Международная конфедерация европейских производителей сахарной свеклы. Они обратились в Еврокомиссию и правительства государств-членов с требованием срочно остановить импорт в рамках режима внутренней переработки (IPP) .

Европейские производители заявляют, что рынок уже находится на грани срыва. В 2025 году в ЕС объявили о закрытии пяти сахарных заводов , еще один не будет работать в следующей производственной кампании. В то же время, с декабря 2023 года цены на сахар в Евросоюзе упали на 38% – из-за глобального перепроизводства и рыночных спекуляций.

Дополнительную обеспокоенность вызывает ситуация с посевами. Площади под сахарной свеклой в ЕС в сезоне 2025/26 сократились почти на 11% , однако ожидаемая высокая урожайность может перекрыть это падение и сформировать значительные конечные запасы .

На этом фоне импорт в рамках IPP, новые квоты из Украины , а также потенциальные поставки из стран Меркосура лишь усиливают давление на европейских производителей.

Поскольку решения по севу на сезон 2026/27 принимаются уже сейчас, отрасль предупреждает о дальнейшем резком сокращении свекловичных площадей при отсутствии немедленных решений.

Именно поэтому ассоциации настаивают на срочном вмешательстве Еврокомиссии , приостановлении импорта сахара-сырца и запуске структурированного диалога для стабилизации рынка. Для Украины это означает риск нового торгового конфликта с ЕС и возможное сужение одного из ключевых аграрных экспортных направлений.

А, как сообщал ранее портал "Комментарии", Украина смогла заработать рекордную сумму на экспорте мяса птицы , несмотря на уменьшение физических объемов поставок. По итогам января-ноября 2025 года доходы от экспорта курятины и съедобных субпродуктов птицы составили $1 млрд.