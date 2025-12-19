Цукровий ультиматум: у ЄС вимагають негайно перекрити імпорт з України

У Європейському Союзі різко загострилася ситуація навколо імпорту українського цукру. Провідні галузеві об’єднання ЄС вимагають негайно призупинити постачання цукру-сирцю з України, заявляючи про "критичний стан" європейського ринку. Про це пише портал AgroNews.

Європейські виробники б’ють на сполох через український цукор: вимагають негайно призупинити імпорт з України

Із відповідним закликом виступили CEFS – Європейська асоціація виробників цукру – та C.I.B.E., Міжнародна конфедерація європейських виробників цукрових буряків. Вони звернулися до Єврокомісії та урядів держав-членів із вимогою терміново зупинити імпорт у межах режиму внутрішньої переробки (IPP).

Європейські виробники заявляють, що ринок уже перебуває на межі зриву. У 2025 році в ЄС оголосили про закриття п’яти цукрових заводів, ще один не працюватиме в наступній виробничій кампанії. Водночас з грудня 2023 року ціни на цукор у Євросоюзі впали на 38% – через глобальне перевиробництво та ринкові спекуляції.

Додаткове занепокоєння викликає ситуація з посівами. Площі під цукровими буряками в ЄС у сезоні 2025/26 скоротилися майже на 11%, однак очікувана висока врожайність може перекрити це падіння і сформувати значні кінцеві запаси.

На цьому тлі імпорт у межах IPP, нові квоти з України, а також потенційні поставки з країн Меркосуру лише посилюють тиск на європейських виробників.

Оскільки рішення щодо сівби на сезон 2026/27 ухвалюються вже зараз, галузь попереджає про подальше різке скорочення бурякових площ у разі відсутності негайних рішень.

Саме тому асоціації наполягають на терміновому втручанні Єврокомісії, призупиненні імпорту цукру-сирцю та запуску структурованого діалогу для стабілізації ринку. Для України це означає ризик нового торговельного конфлікту з ЄС і можливе звуження одного з ключових аграрних експортних напрямків.

