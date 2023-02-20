Самые дорогие бренды мира: Обнародовали рейтинг брендов 2023 года

В январе 2023 года международная компания Brand Finance представила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира Brand Finance Global 500, пишут "Комментарии". На фоне общемировой геополитической нестабильности, экономического кризиса и роста инфляции максимальные потери понесли технологические лидеры рейтинга. Еще одной причиной обесценивания есть 30% падение американского высокотехнологичного индекса NASDAQ.



Рейтинг ТОП-500 самых дорогих и популярных брендов

Несмотря на это, технологический сектор остается самым ценным сектором в рейтинге Global 500 Brand Finance с общей стоимостью брендов не менее $1,2 трлн, что составляет около 15% от общей стоимости рейтинга.

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Самый дорогой бренд в мире Amazon то год потерял 14,6% или чуть более $50 млрд из-за негативных отзывов клиентов. Еще более кардинально - на 16,2% снизилась стоимость Apple - на $58 млрд из-за негативных финансовых прогнозов и нарушений логистических цепочек.

Кроме Amazon и Apple, пострадали и многие другие IT компании, среди них:

Samsung – стоимость бренда упала на 7%, до $99,7 млрд.

Facebook – на 42%, до $59 млрд

WeChat – на 19%, до $50,2 млрд

Alibaba.com – на 56%, до $10 млрд

Snapchat и Twitter совсем выбыли из рейтинга.

Вместе с тем стоимость двух социальных сетей, напротив, возросла. Оценка Instagram увеличилась на 42%, до $47,4 млрд, а LinkedIn – на 49%, до $15,5 млрд. Расхождение тренда в технологическом секторе объясняется продуманной стратегией монетизации этих американских сервисов.

Примечательно, что в 2022 году увеличилась стоимость брендов производителей электромобилей. Причиной этого феномена является общемировой энергетический кризис, приведший к росту цен на нефтепродукты. Спрос на электрические автомобили в прошлом году был стабильно высокими. В десятку самых дорогих вошла Tesla. В стоимость бренда увеличилась на 44% до $66 млрд.

Среди автомобильных компаний второе место досталось Mercedes-Benz, оценившему в $58,8 млрд, на 3% дешевле, чем в прошлом году. А Toyota, которая прежде была самым дорогим автомобильным брендом, в этом году оценена лишь в $52,5 млрд (-18%).

Также прибавил в цене бренд китайского производителя электрокаров BYD – подорожал на 57% – до $10 млрд.

В рейтинге самых дорогих появились новые бренды — китайская технологическая компания CATL и немецкий розничный дискаунтер Aldi Sud. С оценкой $14,7 млрд и $13,1 млрд эти бренды сразу заняли 135-е место и 149-е места соответственно.

Бренды в ритейле показали неоднозначные результаты в новом рейтинге Brand Finance. Практически все офлайн-ритейлеры улучшили показатели стоимости своих брендов. К примеру бренд Walmart прибавил в цене на 2%, Sainsburys на 4%, Home Depot на 8%, а Costco на 24%. Онлайн-сегмент ритейла, напротив, продемонстрировал довольно слабые показатели. Стоимость бренда Amazon, как уже было отмечено, упала почти на 15%, бренд eBay – 26%, бренд JD.com – 30%, бренд Taobao – 43%, а бренд Alibaba.com – 56%. Отрицательные результаты e-commerce в рейтинге объясняются слабой биржевой динамикой их акций.

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