Шмыгаль рассказал, когда ФОПы получат карантинные выплаты

Заявки на получение карантинных выплат подали 270 тыс. физических особ-предпринимателей (ФОП). Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам главы правительства, деньги поступят на счета в течение 10 дней после подачи правильно заполненного заявления.



Когда ФОПы получат карантинные выплаты

Шмыгаль рассказал, что сейчас Кабмин активно работает над тем, чтобы выплата компенсаций была максимально доступной для ФОПов.

Кроме того, премьер сообщил, что по программе доступных кредитов "5-7-9" в Украине уже выдали более 13,7 тыс. кредитов на сумму, которая превышает 33,6 млрд грн. По программе государственных гарантий на портфельной основе украинские предприниматели получили 891 кредит на 1,2 млрдгрн.

Денис Шмыгаль также рассказал, что сейчас украинское правительство ведет переговоры с Международным банком реконструкции и развития об открытии для украинского малого и среднего бизнеса программы льготного кредитования на 100 млн долларов. В первую очередь это касается ориентированного на экспорт бизнеса.

Премьер-министр выделил некоторые позитивные сигналы в экономике нашей страны. Так, речь идет о розничной торговле, которая с начала 2021 года выросла на 7,5%, реформе таможни и поддержке авиаотрасли.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%. Экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%. Такая информация указана в обзоре МВФ World Economic Outlook за апрель 2021 года. Сообщается, что ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом по миру (прогноз МВФ — 6,0%). Кроме того, в 2020 году падение ВВП Украины было глубже, чем сокращение мировой экономики (по данным МВФ, на 3,3%).

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