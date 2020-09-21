Шмыгаль закупил австрийские пожарные машины, лишив заработка отечественное высокотехнологичное производство

Язык
BTC/USD
10494.72
ETH/USD
345.13
LTC/USD
43.50
USD/UAH
28.33
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.38
Дмитрий Симоненко
Александр
Соколовский, член Союза предпринимателей Украины убежден в том, что Премьер-министр
Украины делает все, чтобы уничтожить целое направление в машиностроении страны – а
именно высокотехнологичное производство пожарно-спасательной техники.
Источник: www.cargonews.lt
"Австрийскому
производителю - рабочие места и заказы, нам долги по кредитам и закрытие
производства!" - именно так начинает свой пост Соколовский.
Речь идет о
том, что Премьер Шмыгаль вместе с главой МЧС взяли у Австрии кредит на 250 млн евро сроком на 10 лет на закупку пожарной
техники австрийского производства со сроком поставки 5 лет. Такой шаг при
наличии отечественного уникального
производства ПК "Пожмашина", г. Прилуки, где на данный момент работает больше
600 сотрудников и которое за 2015-2020 год заплатило в бюджет более 220
млн грн налогов приведет к тому, что предприятие просто погибнет. Ведь потребности Украины в пожарной технике в ближайшие 10 лет будут покрыты.
Также
эксперт отбрасывает вариант продвижения отечественной техники в Европу.
"Можно
конечно пробиваться на европейский рынок, но никто нас там не ждет - и это
отдельная история, как в Европе (несмотря на то, что производство
сертифицирована по системе ISO согласно евростандартов) научились не пускать нашу
пожарную технику, которая по ценам ниже и по качеству не уступает", -
подчеркивает Соколовский.
Также, по
словам эксперта, в 2015 году компания произвела модернизацию производства. На
данный момент, 10% продукции "Пожмашины" экспортируется в Казахстан,
Айзербаджан, Туркменистан и пр., а остальное - на отечественный рынок. За
последние 5 лет для внутреннего рынка было изготовлено более 500 единиц
пожарно-спасательной техники на более чем 2,7 млрд грн.
По словам
Соколовского, под активнейшим напором лоббистов из ЕС было приторможено
принятие в Украине пилотного закона о локализации хотя бы на уровне 25-40% в
машиностроении. В этом случае речь бы шла о равных условиях с поставщиками
австрийской пожарной техники, в возможно в будущем и о преференциях.
На данный же
момент все вышло наоборот:
- Австрийское предприятие будет обеспечено
работой на ближайшие 5 лет, предоплатой и гарантированным заказом на 250 млн
евро.
- Закупка
иностранной техники обошлась Украине в два раза дороже, чем если бы
правительство поддержала внутреннего производителя.
- Кредит,
взятый премьером Украины, придётся возвращать налогоплательщикам.
- Без
работы, если не будет альтернативы, останется более полутысячи человек.
- Схема с "дружеским австрийским кредитом" показывает, как при желании обойти Закон Украины "Про публичные закупки" и систему Prozorro очень легко.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Денис Шмыгаль развеял мифы о проекте госбюджета-2021.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости