Шмыгаль закупил австрийские пожарные машины, лишив заработка отечественное высокотехнологичное производство

Александр Соколовский, член Союза предпринимателей Украины убежден в том, что Премьер-министр Украины делает все, чтобы уничтожить целое направление в машиностроении страны – а именно высокотехнологичное производство пожарно-спасательной техники.



Источник: www.cargonews.lt

"Австрийскому производителю - рабочие места и заказы, нам долги по кредитам и закрытие производства!" - именно так начинает свой пост Соколовский.

Речь идет о том, что Премьер Шмыгаль вместе с главой МЧС взяли у Австрии кредит на 250 млн евро сроком на 10 лет на закупку пожарной техники австрийского производства со сроком поставки 5 лет. Такой шаг при наличии отечественного уникального производства ПК "Пожмашина", г. Прилуки, где на данный момент работает больше 600 сотрудников и которое за 2015-2020 год заплатило в бюджет более 220 млн грн налогов приведет к тому, что предприятие просто погибнет. Ведь потребности Украины в пожарной технике в ближайшие 10 лет будут покрыты.



Также эксперт отбрасывает вариант продвижения отечественной техники в Европу.

"Можно конечно пробиваться на европейский рынок, но никто нас там не ждет - и это отдельная история, как в Европе (несмотря на то, что производство сертифицирована по системе ISO согласно евростандартов) научились не пускать нашу пожарную технику, которая по ценам ниже и по качеству не уступает", - подчеркивает Соколовский.

Также, по словам эксперта, в 2015 году компания произвела модернизацию производства. На данный момент, 10% продукции "Пожмашины" экспортируется в Казахстан, Айзербаджан, Туркменистан и пр., а остальное - на отечественный рынок. За последние 5 лет для внутреннего рынка было изготовлено более 500 единиц пожарно-спасательной техники на более чем 2,7 млрд грн.

По словам Соколовского, под активнейшим напором лоббистов из ЕС было приторможено принятие в Украине пилотного закона о локализации хотя бы на уровне 25-40% в машиностроении. В этом случае речь бы шла о равных условиях с поставщиками австрийской пожарной техники, в возможно в будущем и о преференциях.

На данный же момент все вышло наоборот:

- Австрийское предприятие будет обеспечено работой на ближайшие 5 лет, предоплатой и гарантированным заказом на 250 млн евро.

- Закупка иностранной техники обошлась Украине в два раза дороже, чем если бы правительство поддержала внутреннего производителя.

- Кредит, взятый премьером Украины, придётся возвращать налогоплательщикам.

- Без работы, если не будет альтернативы, останется более полутысячи человек.

- Схема с "дружеским австрийским кредитом" показывает, как при желании обойти Закон Украины "Про публичные закупки" и систему Prozorro очень легко.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Денис Шмыгаль развеял мифы о проекте госбюджета-2021.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!