Штрафы отвяжут от прожиточного минимума - Марина Лазебная

Министерство соцполитики предлагает изменить законодательство в определении штрафов, пояснила чиновница в интервью телеканалу "Дом".

Марина Лазебная, министр социальной политики - фото Faсebook ведомства

Марина Лазебная, Министр соцполитики, анонсировала, что вскоре размер штрафов, которые платят украинцы, будут определяться по-новому. Сейчас они основываются на размере прожиточного минимума граждан. Вместо этого планируется, что штрафы будут определяться в зависимости от так называемой базовой величины.

Чиновники проанализировали 180 законов, в которых размер различных выплат, сборов, штрафов является кратным прожиточному минимуму. По их мнению, размеры штрафов слишком большие для рядовых граждан. Методологию для их расчета предлагают изменить. Размер пенсий, соцвыплат и минимальной зарплаты изменения не затронут: они и дальше будут определяться в зависимости от прожиточного минимума.

Специалисты министерства разработали комплекс предложений, которые уже внесены в четыре законопроекта: описание методологии начислений, отвязки штрафов от прожиточного минимума, установление базовых величин для штрафов и соцвыплат.

Базовая величина — новый показатель, который будет отдельной строкой прописан в Госбюджете. Базовая величина для денежных платежей и взысканий станет основой для расчета штрафов. В январе 2022 г. она будет равна минимальному прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, а затем будет определяться законом о бюджете на соответствующий год.



Прожиточный минимум на человека обновляется ежегодно и определяется законом о Госбюджет Украины на текущий год. Он отличается для различных социальных и демографических групп: для детей до и после 6 лет, для трудоспособных и нетрудоспособных, для судей и прокуроров — и меняется в течение года минимум дважды.

Предложение по базовым показателям внесено в законопроект №5045 "О мерах по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора)", инициатор — Денис Шмыгаль, Премьер-министр, главный комитет — комитет по соцполитике, возглавляемый Галиной Третьяковой. Министерство финансов указало, что проект нуждается в доработке, кроме того не указано, откуда брать средства на его реализацию — на среднесрочный период финансового обеспечения на реализацию законопроекту не будет.



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