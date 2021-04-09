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Главная Новости Бизнес экономика Сигареты в Украине дорожают: эксперт рассказал, сколько будет стоить пачка
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Сигареты в Украине дорожают: эксперт рассказал, сколько будет стоить пачка

Акциз на табачные изделия вырастет втрое от изначального уровня, обещают в правительстве

сегодня, 08:17
Автор:

Вечканова Елена

Украинцы, которые имеют никотиновую зависимость, явно ощутили, как нынешняя стоимость сигарет ударила по карману. Как сообщалось представителями власти, акциз табачных изделий планируют увеличить на более чем 300%.

Сигареты в Украине дорожают: эксперт рассказал, сколько будет стоить пачка

Сигареты в Украине будут дорожать. Фото: wallpapers

"Комментарии" поинтересовались у специалиста, к какой цене за пачку сигарет по итогу придет Украина.

Как объяснил эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин, акцизы на сигареты в нашей стране увеличиваются согласно плану, согласованному с ЕС.

"Суть этого соглашения — довести стоимость акциза до 90 евро за 1000 сигарет, — объясняет специалист. — При этом в украинских реалиях это выглядит как поднятие цен на 20-30%, даже несмотря на кризис".

Что касается набирающих популярность сигарет электрического нагревания (айкосы), поясняет Монин, то с начала года акциз на них поднят сразу на 320%. По мнению эксперта, такое резкое изменение приведет не только к росту цен, но и к контрабанде.

"Пачка сигарет взлетит в цене до 80-90 гривен. Это, очевидно, неподъемная цена для граждан", — говорит Даниил Монин.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, будучи соавтором документа, которым регулируется величина акциза, утверждал, что подобные меры помогут уменьшить количество курильщиков среди украинцев. Якобы люди будут отказываться от вредной привычки из-за дороговизны сигарет.

Даниил Монин отмечает, что несмотря на подорожание табачных изделий, людей, которые курят, по-прежнему остается достаточно много.

Эксперт предполагает, что часть курильщиков просто переходит на более дешевые заменители прежней продукции. При этом, подчеркивает Монин, рынок легального производства сигарет в Украине активно падает в течении последних 4-5 лет.

К слову, стоимость акциза на табачные изделия для украинцев с начала апреля выросла вдвое. Подорожание на еще 120% ожидается в течение года.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какие продукты способны облегчить процесс отказа от курения. Подробности — в нашем материале.

Если же вы пока не в состоянии полностью отказаться от никотина и перешли на IQOS, вас, вероятно, заинтересует информация о том, в каких общественных заведениях разрешено курение айкоса.


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Источник: https://ukraine.today.ua/ru/v-ukrayne-s-1-aprelya-stanut-namnogo-dorozhe-sygarety-rada-vtroe-povysyla-aktsyzy-na-tabachnye-yzdelyya/
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Обусуждения

Bujhm

сегодня, 07:38

Депутаты - дебилы безмозглые. Все под гейропу стелитесь. Вы думайте что макрон или меркель вас защищать станут. Х там. Выскажут озабоченность, когда вас сви же на вили поднимут. Идиоты.

Bujhm

сегодня, 07:33

Этому нерускому абраХАМию давно пора в свой зоопарк сваливать и михо с собой забирать. Пока не поздно. С-ки европоидные. Достали уже. Хоть бы путин поскорее их всех перевешал.

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