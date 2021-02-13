В Украине вновь подорожали сигареты: названы новые цены

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Мокрик Анастасия
В Украине зафиксирован рост цен за табачные изделия. В сравнении с декабрем
2020 года, цены на сигареты поднялись на несколько гривен. Об этом сообщается
на сайте Государственной службы статистики.
Цены на сигареты вновь выросли - фото: wallpapers
Так, по состоянию на январь текущего года, стоимость пачки сигарет (20
штук) без фильтра составляет в среднем 39,35 гривны. В декабре 2020 года цена
на них была 38,73 грн.
Пачка сигарет с фильтром отечественных марок в среднем в Украине стоит
44,40. В январе ее стоимость составляла 43,26 грн.
Сигареты с фильтром медиум класса сейчас обойдутся в 59,19. С декабря они
подорожали почти на 30 копеек.
Табачные изделия с фильтром премиум класса на сегодняшний день в среднем
стоят 59,19 грн. В декабре их цена была 57,88 грн.
Помимо сигарет с началом нового года в Украине подорожал и алкоголь. Стоимость бутылки водки 0,5 л стала 92,96, а была – 92,65 грн. Столовые вина отечественные, объемом 0,75 л подорожали на 40 копеек и теперь стоит 66,68 грн. Пиво отечественных марок на сегодняшний день в среднем обойдется в 17,93 грн за 0,5, а в декабре его цена была 17,49 грн.
Стоит отметить, что начиная с января 2021 года в Украине подорожал хлеб, яйца, морковь, картофель, сахар, мясо. Кроме того, цены в стране повысились на бензин, автогаз и дизельное топливо.
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