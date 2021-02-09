Что больше всего подорожало в Украине в январе: данные Госстата

Согласно данным Государственной службы статистики, потребительские цены в Украине в январе 2021 года в сравнении с предыдущим месяцем выросли на 1,3%. В целом за последний год цены увеличились н на 6,1%, сообщает издание РБК-Украина.

Что больше всего подорожало в январе - фото из открытых источников

По данным Госстата, в Украине на 1,5% увеличились стоимость продуктов питания, а больше всего подорожали яйца — на 15,4%. Также отмечается подорожание овощей на 6,5%, сахара на 3,6%, а также подсолнечного масла, цена которого выросла на 2,9%. На 1% в стране выросли цены на алкоголь и табачные изделия.

Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и остальные виды топлива увеличились на 6%.

Также в Службе отметили снижение на 4% цен на одежду, а также обувь.

Сообщается, что цены на предметы домашнего обихода и бытовая техника в стране остались без изменений, здравоохранение подорожало на 0,4%, транспорт — на 1,0%, цены на связь выросли на 1,0%, на отдых и культуру — на 0,6%, образование подорожало на 1,2%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,3%.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что тарифы на горячую воду и тепло не будут повышать в текущем отопительном сезоне. По словам главы правительства, данное решение было закреплено в Меморандуме с местной властью и является одним из восьми шагов к решению тарифного вопроса.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что в феврале текущего года в Украине ожидается повышение стоимости автомобильного газа. Причиной тому стал повышенный спрос на продукт со стороны нефтехимической промышленности.





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