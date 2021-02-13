Forbes назвал имя самой молодой женщины-миллиардерши в мире

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Мокрик Анастасия
Основательница и генеральный
директор социального приложения для знакомств и общения Bumble, 31-летняя
Уитни Вулф Херд, стала самой молодой миллиардершей
в мире. Её состояние составляет 1,6 млрд долларов. Об этом сообщает журнал Forbes.
Уитни Вулф Херд стала самой молодой self made-миллиардершей в мире- фото: из открытых источников
В четверг, 11 февраля, акции
приложения для знакомств Bumble резко выросли после IPO. То есть после первой публичной продажи акций АО. Практически 12% акций компании
стоили 1,6 миллиарда долларов и
сделали Уитни самой молодой миллиардершей.
По информации источника, Уитни Вулф
Херд владеет 21,54 млн акций, что эквивалентно
11,6% компании. Помимо её невероятного успеха и статуса self made — миллиардерши
мира, она также является самой молодой женщиной-генеральным директором, которая вывела компанию
на рынок США.
Успешная бизнес-вумен отметила, что для неё это был очень трудный путь. Но оно того стоило, ведь Bumble произвел настоящий фурор в свой первый день торговки. Уитни также поблагодарила всех пользователей данного приложения за выбор и за то, что они дают мотивацию развиваться дальше.
На сегодняшний день бесплатное мобильное приложение Bumble используют более ста миллионов человек со всего мира. В нём можно найти новых друзей или же встретить свою вторую половинку. Стоит отметить, что в этом приложении женщины делают первых шаг к знакомству с мужчиной.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Великобритании девушка разбогатела необычным способом, благодаря своим козам на ферме. Также сайт информировал о том, что безработный японец стал миллионером: в чем секрет успеха.
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