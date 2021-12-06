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Сколько будет стоить доллар в ближайшее время: озвучен прогноз

В ближайшую неделю ожидается рост курса доллара к гривне

сегодня, 10:15
Автор:

Елизавета Черных
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До 10 декабря курс доллара в Украине вырастет на 20 копеек и составит 27,5 грн/долл. К окончанию года традиционно наступает период девальвации гривны. Об этом сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, передает издание OBOZREVATEL.

Сколько будет стоить доллар в ближайшее время: озвучен прогноз

Сколько будет стоить доллар в ближайшее время - фото из открытых источников

Так, по словам эксперта, в ближайшую неделю ожидается рост курса доллара к гривне. 

"Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,5 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 27,4/27,6 грн", – отмечает специалист. 

Его коллега, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, имеет подобное мнение касаемо курса доллара. Эксперт считает, что в обозримом будущем доллар достигнет отметки в 27,5 грн, а ближайшие несколько дней валюта будет ходить по коридору в 27,3-27,4 грн/долл. 

Отметим, что профильные эксперты для портала "Комментарии" также озвучивали прогноз курса валют и инфляции в Украине в декабря, а также рассказали об изменениях, которые могут произойти, и причинах. Кроме того, эксперты дали совет, стоит ли сейчас покупать доллар. 

Напомним, что ранее был озвучен экономико-финансовый прогноз для Украины на первый зимний месяц. В частности, экономический и политический эксперт Тарас Загородний отмечает, что для нашего государства, как для экспортно-ориентированного, декабрь ничего критичного не несет. Однако в будущем, считает специалист, на экономической ситуации в стране может сказаться энергетический кризис, который является мировым, а в случае с Украиной — рукотворным в связи с тем, что наше государство демонстрирует недостаточную реакцию на подобные вызовы. 



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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/kurs-dollara-v-ukraine-dostignet-novoj-otmetki-skolko-budem-platit-za-valyutu.htm
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