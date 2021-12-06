Сколько будет стоить доллар в ближайшее время: озвучен прогноз

До 10 декабря курс доллара в Украине вырастет на 20 копеек и составит 27,5 грн/долл. К окончанию года традиционно наступает период девальвации гривны. Об этом сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, передает издание OBOZREVATEL.

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Так, по словам эксперта, в ближайшую неделю ожидается рост курса доллара к гривне.

"Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,5 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 27,4/27,6 грн", – отмечает специалист.

Его коллега, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, имеет подобное мнение касаемо курса доллара. Эксперт считает, что в обозримом будущем доллар достигнет отметки в 27,5 грн, а ближайшие несколько дней валюта будет ходить по коридору в 27,3-27,4 грн/долл.

Отметим, что профильные эксперты для портала "Комментарии" также озвучивали прогноз курса валют и инфляции в Украине в декабря, а также рассказали об изменениях, которые могут произойти, и причинах. Кроме того, эксперты дали совет, стоит ли сейчас покупать доллар.

Напомним, что ранее был озвучен экономико-финансовый прогноз для Украины на первый зимний месяц. В частности, экономический и политический эксперт Тарас Загородний отмечает, что для нашего государства, как для экспортно-ориентированного, декабрь ничего критичного не несет. Однако в будущем, считает специалист, на экономической ситуации в стране может сказаться энергетический кризис, который является мировым, а в случае с Украиной — рукотворным в связи с тем, что наше государство демонстрирует недостаточную реакцию на подобные вызовы.





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