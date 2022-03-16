Сколько предприятий в Украине из-за войны вынуждены приостановить работу: эксперт назвал цифры

Бизнес одним из первых ощутил на себе влияние войны в Украине. В итоге, после трех недель активных боевых действий 79% предприятий полностью или частично прекратили свою деятельность. Об этом свидетельствую данные компании Advanter.Group. Бизнес надеется, что государство не будет стоять в стороне и власти предпримут срочные действия по поддержке предприниматели. Как передает портал "Комментарии", данную информацию у себя в Facebook обнародовал экономический эксперт Андрей Длигач.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, 8% предприятий занимаются переводом значительной части бизнеса за пределы Украины. Такой шаг со стороны бизнеса – это новый вызов для украинской экономики. Но это тот вопрос, который украинской власти нужно будет оперативно решать сразу после победы.

Андрей Длигач отмечает, также обращает на себя тот показатель, что более 60% бизнеса ожидает падение объемов выпускаемой продукции в 2022 году. Экономист подчеркивает, что этот показатель еще есть оптимистичным, потому как большинство из предпринимателей надеются, что победа будет добыта до лета 2022 года.

Экономист добавляет, если же Украина пойдет по "сирийскому сценарию", где война существенно затянулась, то экономические потери будут в разы больше.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, как украинский бизнес может помочь Украине приблизить победу и вернуться в стране стабильную обыденную жизнь. Предприниматели должны понимать, что самый быстрый способ вернуться к работе и вновь начать зарабатывать – это сегодня помочь украинской армии побыстрее одержать победу, а также сохранить рабочие места хотя бы с минимальной оплатой труда.







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