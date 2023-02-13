Сколько средств потратили страны Европы, чтобы сгладить влияние энергетического кризиса

Европейские страны потратили 792 миллиарда евро на защиту домохозяйств и компаний от стремительного роста расходов на энергию. В частности, страны Европейского Союза выделили 681 миллиард евро на преодоление энергетического кризиса, Великобритания – 103 миллиарда евро, Норвегия – 8,1 миллиарда евро с сентября 2021 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на анализ Bruegel, пишут "Комментарии".

Фото: pixabay





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Германия возглавила рейтинг расходов, выделив почти 270 миллиардов евро на эти цели. В расчете на душу населения больше всего тратят Люксембург, Дания и Германия.





“Расходы, выделенные странами на энергетический кризис, сейчас находятся в том же порядке, что и фонд ЕС для восстановления COVID-19 в объеме 750 миллиардов евро. Согласно договоренности в 2020 году Брюссель взял общий долг и передал его 27 государствам-членам блока, чтобы справиться с пандемией”, — пишет издание.





Как известно, сейчас продолжаются дискуссии в ЕС по поводу дальнейшего ослабления государственной помощи для проектов с зелеными технологиями, поскольку Европа стремится конкурировать с субсидиями в Соединенных Штатах и Китае. Эти планы вызвали беспокойство в некоторых столицах ЕС, связанные с тем, что поощрение большей государственной помощи нарушит внутренний рынок блока. Германия столкнулась с критикой из-за огромного пакета энергетической помощи, значительно превышающего то, что могут себе позволить другие страны ЕС.





В целом правительства стран Европы сосредоточили большую часть поддержки на нецелевых мерах по сдерживанию розничных цен, которые потребители платят за энергию, таких как снижение НДС на бензин или ограничение розничных цен на электроэнергию. В Аналитическом центре считают, что эту динамику необходимо изменить, поскольку возможности для поддержки столь широкого финансирования иссякают.





Ранее мы попросили специалистов оценить постановление правительства, регулирующее продажу конфискованных российских активов и имущества. По мнению экономиста Андрея Новака, идея запустить открытую продажу этого имущества через аукционы, в которых сможет принять участие украинский или иностранный бизнес, хорошая. Однако с экономической точки зрения очень нецелесообразно начинать любые приватизационные процессы во время войны, поскольку стоимость всех активов на территории государства, где идет война, минимальна. Потому государство сможет выручить минимальные суммы по каждому объекту, прогнозирует Новак.





