Сколько украинцев оформили карту для "Национального кэшбэка": опрос

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Кравцев Сергей
Социологи выяснили, что 21% среди опрошенных украинцев оформили банковскую карту для участия в программе "Национальный кэшбек". Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Программа Национальный кэшбек. Фото из открытых источников
В исследовании отмечается, что уровень участия в программе тем выше, чем выше уровень благосостояния респондентов (от 14% среди тех, кто ответил, что их семья "едва сводит концы с концами" до 24,5% среди тех, кто отвечает, что "живет обеспечено").
Также намного больше украинцев участвуют в этой программе и при этом имеют высший образовательный уровень (от 12% среди тех, кто имеет неполное или общее среднее образование, до 28% среди тех, кто имеет высшее образование).
Если же говорить о возрастной категории, то меньше всего в программе участвуют людей, которым уже исполнилось 60 и больше лет. Всего 12% людей преклонного возраста подключились к программе "Национальный кэшбек". Тогда как и в других возрастных группах — от 22% до 29%.
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