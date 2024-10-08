Сколько украинцев оформили карту для "Национального кэшбэка": опрос

Социологи выяснили, что 21% среди опрошенных украинцев оформили банковскую карту для участия в программе "Национальный кэшбек". Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Программа Национальный кэшбек. Фото из открытых источников

В исследовании отмечается, что уровень участия в программе тем выше, чем выше уровень благосостояния респондентов (от 14% среди тех, кто ответил, что их семья "едва сводит концы с концами" до 24,5% среди тех, кто отвечает, что "живет обеспечено").

Также намного больше украинцев участвуют в этой программе и при этом имеют высший образовательный уровень (от 12% среди тех, кто имеет неполное или общее среднее образование, до 28% среди тех, кто имеет высшее образование).

Если же говорить о возрастной категории, то меньше всего в программе участвуют людей, которым уже исполнилось 60 и больше лет. Всего 12% людей преклонного возраста подключились к программе "Национальный кэшбек". Тогда как и в других возрастных группах — от 22% до 29%.

"Отвечая о главной причине, почему они не оформили банковскую карту для участия в этой программе, большинство из тех, кто не принимает в ней участия (или 40% всех опрошенных), назвали причиной отсутствие информации о программе. 14% среди всех опрошенных считают, что участие в этой программе им ничего не даст, 8% просто еще не успели оформить банковскую карту для участия в программе, но собираются это сделать позже. 5% респондентов назвали главной причиной то, что им непонятно, как именно нужно оформлять эту карту, и 2% — что процедура участия в программе слишком сложная. 2% респондентов вообще не пользуются банковскими картами. 0,7% опрошенных ответили, что редко покупают украинские товары", — указано в исследовании.

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