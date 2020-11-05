Сколько украли и сколько осталось: эксперты рассказали о смысле правительственного аудита

Кабинет министров в пятницу намерен представить результаты экономического аудита страны и экономическое видение до 2030 года. На основании полученных данных, предположительно, будут предложены меры по улучшению экономической ситуации в стране. К чему это приведет, и так ли нужна данная ревизия разбирались украинские эксперты.

"Власть не сформировала модель экономического развития страны"

Так, финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ считает, что участившиеся разговоры об аудите всего и вся имеют во многом пропагандистскую задачу.

"Всё это базируется на определенных устойчивых социальных стереотипах (фреймах), согласно которым "всё украдено до нас". Власть постоянно пытается показать, что ситуация катастрофическая, но не вследствие ее деятельности, а вследствие деятельности "попередников". С одной стороны – чисто пропагандистский трюк. С другой стороны – понятно, что необходимо заниматься изучением состояния производительных сил в экономике. Но это – вопрос не аудита", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что есть профильные академические институты, есть Госстат, который занимается сбором статистической информации, имеет основные базы.

"Власть путает термины. То, что хотят сделать – это ревизия с целью выявить остаток экономического потенциала, – говорит Алексей Кущ. – А аудит – это проверка достоверности существующий информации и ее соответствие имеющимся стандартам. Отсутствие понимания на глубинном уровне, что именно власть хочет делать, демонстрирует, что проводить на самом деле не собираются ничего. Тем более, если проводить аудит за десятилетия – это и большие деньги, и длительный срок".

По мнении эксперта, для начала не мешало бы сделать то, что власть давно обещала. А именно — провести всеукраинскую перепись населения.

"Такой "аудит" – социального, демографического, имущественного, языкового состояния – крайне необходим, – уверен Алексей Кущ. – Но почему-то у нас обещание повести перепись заменили чем-то смехотворным во время правительства Гончарука. И на этом остановились".

Что касается презентации экономическое видения до 2030 года, то и к ней у эксперта есть вопросы.

"О какой программе может идти речь, если власть в целом до сих пор не сформировала модель экономического развития страны? Социально ли у нас государство? Либертарианское? Реализуется ли у нас суверенная промышленная политика? Инвестиционная? Какую экономику мы строим, в интересах кого, кто главный выгодополучатель, как перераспределяется национальный доход? Нужно сначала ответить на глобальный вопрос – куда мы идем и зачем, – считает Алексей Кущ. – И под это разрабатывать уже модель экономического роста. Мы же периодически слышали от власти взаимоисключающие ответы касательно экономического развития".

"Вернуть репутацию в глазах западных партнеров"

Экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко уверен, что Украине нужна единая и четкая общенациональная долгосрочная экономическая стратегия. Однако, по его мнению, в силу сегодняшних обстоятельств, в условиях неопределенной ситуации и тотального кризиса во всех сферах жизнедеятельности государства, расходование ресурсов на моделирование долгосрочного видения несколько преждевременно и нерационально.

"У нас стремительное падение экономики, коронавирусный и политический кризисы. Поэтому сейчас необходимо бросить все силы на спасение государственности, людей и экономики, а уже потом вернуться к долгосрочным целям, – уверен экономист. – Состояние украинской медицины в период пандемии ярко демонстрирует разрушительный уровень неорганизованности и некомпетентности, в которой погрязла вся государственная система. Тратить средства на "Большую стройку" в условиях дефицита бюджета и в период, когда за государственные средства долгое время не было закуплено ни одного ИВЛ для больниц – глупо".

По мнению Александра Вовченко, чтобы окончательно не разрушить экономику, необходим комплекс быстрых решительных антикризисных мер. И реальные реформы.

"Кроме того, кадровая политика в государстве должна выйти на новый — профессиональный — уровень. В такие тяжелые времена на государственных должностях не должно быть случайных или сомнительных людей. Нужно привлекать профессионалов, способных нести ответственность. Нам нужно вернуть надежную репутацию в глазах западных партнеров", – подчеркивает эксперт.

Среди первоочередных мер он называет:

- решительную антикоррупционную деятельность,

- реформирование правоохранительной и судебной систем,

- реформирование банковской системы,

- реформирование таможни и налоговой,

- сильные независимые государственные институты,

- упрощение условий для ведения бизнеса,

- защищенность бизнеса на законодательном уровне,

- честные и прозрачные правила игры для всех,

- уменьшение административного воздействия.

"Необходимо принять комплекс мер для привлечения прямых иностранных инвестиций, – уверен Александр Вовченко. – Создать привлекательный инвестиционный климат и разработать необходимые кампании, работавшие в тех странах, в которых мы максимально заинтересованы. У нас сейчас колоссальная безработица, это шанс привлечь людей к предпринимательской деятельности с последующим бумом малого бизнеса. Но для этого нужно создать все условия, ведения бизнеса должно быть настолько легким — чтобы любой мог попробовать себя в этом. Поддержка малого и среднего бизнеса должна стать приоритетом для государства. Низкие кредитные ставки, кредитные каникулы, упрощение регулирования, бесплатное консультирование и учебные программы. Нужно остановить отток украинских талантов за границу".

Эксперт настаивает, что Украине нужна реальная борьба со злоупотреблениями монополистов. Также, по его мнению, должны максимально сократить количество государственных предприятий.

"В госсобственности должны остаться только стратегические объекты, все остальные должны перейти в частные руки, – считает Александр Вовченко. – Важный момент — эффективное управление государственными ресурсами".

Как сообщал портал "Комментарии", аудит НАК "Нафтогаз" показал потери для бюджета в 75 млрд грн. Материалы ревизии направлены в СБУ.

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