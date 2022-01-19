Сливочное масло станет дороже: сколько будет стоить этот продукт

В нашей стране в новом году все больше дорожает сливочное масло и эксперты прогнозируют, что такая тенденция с ценами на этот, необходимый украинцам продукт, будет продолжаться. Об этом сообщает ТСН.

Сливочное масло в Украине подорожало(фото из открытых источников)

Специалисты называют причину удорожания этого продукта молочной группы. В частности, они говорят, что украинское сливочное масло активно экспортируют. Еще в прошлом году, в начале декабря, большие объемы этого продукта вывезли в Казахстан, Молдову, Азербайджан, Грузию и Израиль. Всего за это время масла из Украины реализовали за границу в немалых объемах – более полутора тысяч тонн.

Сейчас экономисты выражают нелестные прогнозы, они говорят, что стоимость украинского масла будет увеличиваться до тех пор, пока ситуация кардинально не изменится. То есть, пока не будет выгодно привозить этот продукт из-за границы.

В настоящее время сливочное масло от известных производителей стоит в торговых заведениях от 45 гривен. Но такая цена за 200-граммовую упаковку продукта есть только тогда, когда проходят акции в супермаркетах.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в мире рекордно выросли цены на кофе: сколько будут платить украинцы. Мировая цена на кофе уже в середине ноября побила 10-летний рекорд, поэтому розничная цена на этот любимый напиток тысяч людей так же увеличится. Причины этого удорожания популярного продукта – невиданные заморозки на плантациях кофе в Бразилии, так же поднялась логистика. Об этом сообщает UBR.ua. Как отметил руководитель предприятия Foundation Cofee Roasters, Тимур Козонов за 2020-2021 годы стоимость международной доставки взлетела в 9 раз. Поэтому рост цен на кофе произойдет уже в ближайшее время.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!