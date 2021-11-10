Снижение курса доллара: эксперты рассказали, кому это выгодно и дали прогноз до конца 2021 года

Доллар продолжает дешеветь уже несколько недель. Как долго будет продолжаться "падение"? Почему это происходит? Какой курс ожидается в обозримом будущем? Что полезнее для экономики Украины – укрепление или ослабление доллара? За ответами на эти вопросы, журналисты портала "Комментарии" обратились к экспертам.

Прогноз курса доллара на 2021 год. Фото из открытых источников

При нынешнем рыночном курсообразовании любой текущий курс является "справедливым"



Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб отмечает, что тенденция укрепления гривны длится уже больше года – с начала ноября 2020-го. За это время доллар снизился с 28,5 почти до 26 грн.

"Основная причина этого укрепления гривны – хорошие урожаи зерновых, благоприятная конъюнктура мировых цен на основные позиции украинского товарного экспорта и рост экспорта IT-услуг. До конца года, вероятнее всего, эти факторы сохранятся, и Новый год доллар может встретить в диапазоне 25,5–26,0 грн", – прогнозирует Вадим Иосуб.

По мнению эксперта, говорить о пользе и вреде того или иного курса для экономики Украины – не совсем корректно.

"Одним субъектам выгодна сильная гривна, другим – слабая. Так, например, тем, кто зарабатывает в национальной валюте, имеет долги в иностранной валюте, импортерам, выгодна сильная нацвалюта. А тем, кто зарабатывает в иностранной валюте, имеет долги в национальной, экспортерам, выгодна слабая гривна. Даже у бюджета страны нет единой "выгоды". Сильная гривна, с одной стороны, уменьшает собираемость налогов с экспортеров, с другой – облегчает обслуживание валютного долга. И при нынешнем рыночном курсообразовании любой текущий курс является "справедливым" в том смысле, что с учетом имеющихся спроса и предложения максимально балансирует противоположные интересы разных субъектов экономики. Не создавая для одних необоснованных преимуществ, для других – искусственного вреда", – резюмирует Вадим Иосуб.





В условиях COVID-19 и сокращения активностей, украинским предпринимателям стало выгоднее импортировать товары из-за рубежа



По мнению Главы Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президента Ассоциации инвесторов в Украине Андрея Кривоноса, экономике опасно резкое изменение курса.

"Плавание курса в понимаемом коридоре в большинстве случаев не имеет влияния на экономику в целом. Возможно, в таком случае периодически кто-то чуть больше выигрывает, или чуть больше теряет, но на стратегию развития компаний, на их ценовую политику это существенно не влияет. Этой ситуацией воспользовался НБУ, закупая в резервы валюту по лучшему курсу, чем в октябре", – поясняет эксперт.

Андрей Кривонос отмечает, что в целом курс гривны за год вырос (а доллара, соответственно, упал) на 2,2 грн.

"В условиях COVID-19 и сокращения активностей, украинским предпринимателям стало выгоднее импортировать товары из-за рубежа, нежели проводить экспортные операции. Можно сказать, что Украина недозаработала валютной выручки, но зато много позиций смогла купить дешевле, – объясняет Андрей Кривонос. – Но так долго продолжаться не может. Но до конца года выйти выше 26 грн. доллар не должен. А следующий год – в случае продолжения политической, экономической и пандемической картины этого года – мы будем наблюдать плаванье в районе 27,2 – 28,2 грн за доллар".





Ближайшие семь дней ситуация не будет кардинально меняться



Также свое мнение по данному вопросу выразила директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко.

Эксперт объяснила, что в Украине на фоне локдауна, уменьшения объемов импорта и высоких экспортных выручек, курс доллара к середине ноября может снизиться еще на 15-20 копеек.

"В условиях карантина валютный рынок вялый, а торговые объемы низкие. Поэтому появление на рынке крупных продавцов (как и покупателей) приводит к небольшой панике, которая усиливает импульс", — говорит эксперт.

Накануне, по словам эксперта, таким крупным продавцом стал "Укрэнерго", который привлек от размещения еврооблигаций 825 млн долларов.

"Как показатель, на сегодня, 10 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 26,09 грн/$. По сравнению с предыдущим банковским днем, курс доллара снизился на 9 коп. Ближайшие семь дней ситуация не будет кардинально меняться. Доллар на межбанке будет торговаться вблизи 26,05 грн., а наличный доллар в банках будет торговаться в диапазоне 26,0-26,2 грн", – прогнозирует Оксана Чепижко.

По мнению эксперта, на общем балансе нашей экономики происходящее пока не отразится никак, потому что колебания носят короткий временный характер, уверяет эксперт. Чепижко подчеркнула, что для украинской экономики в том состоянии, в котором она находится сейчас, более полезной была бы умеренная девальвация гривны и соответственно – плавное повышение курса доллара.

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