Эксперт рассказал, каким будет курс валют в Украине в ноябре, и что на это повлияет

Что и как будет влиять на курс валют и инфляцию в Украине в ноябре? Своим мнением с порталом "Комментарии" поделился руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

Эксперт рассказал, каким будем курс валют в Украине в ноябре, и что на это повлияет - фото из открытых источников

По словам эксперта, курс будет в границах 26,3-27 гривен за доллар:

"Ограничивать спрос на валюту будет локдаун, а также ограниченная мобильность населения. Все предыдущие локдауны курс вел себя спокойно. Ключевыми покупателями в такой ситуации будут энерготрейдеры (газо, угле-трейдеры), которые вынуждены закупать энерготовары в отопительный период. Также ожидается, что нерезиденты продолжат выход из украинских бумаг ввиду их низкой доходности относительно существующих рисков. И в этом ракурсе обостряющаяся ситуация на Донбассе будет выступать негативным триггером", — говорит Андрей Шевчишин.

Что касается инфляции, продолжает специалист, то цены продолжат рост под влиянием роста стоимости газа, отопления. Возросшие расходы собственники будут перекладывать на конечных потребителей.

"Ожидается рост по продуктовой корзине (тепличные овощи, птицефермы, молочка и т.д. — из-за отопления), других продуктов — также из-за технологического использования газа, электроэнергии. В итоге ждем ускорение инфляции свыше 1,5% в ноябре, при которой будет наблюдаться сдержанный спрос. При этом девальвация может усилить тенденцию", — резюмировал Андрей Шевчишин.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, какие вызовы будут стоять перед украинской экономикой в следующем месяце, и что может измениться в стране.

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