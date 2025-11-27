Состояние богатейших украинцев растет во время войны: в чем секрет успеха

Новый рейтинг самых богатых украинцев за 2025 год, обнародованный Insider на основе данных NV, демонстрирует заметное оживление крупного бизнеса. Совокупное состояние 30 самых богатых украинцев выросло ориентировочно на $1,9 млрд – впервые с начала войны показатель вернулся к довоенной динамике. За счет чего такой рост? О чем говорит такая динамика на фоне продолжающейся войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Доходы самых богатых людей Украины

Есть ряд, как объективных, так и субъективных факторов

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак так прокомментировал ситуацию:

"Состояния состоятельных кругов украинского общества обычно надежно защищены даже в условиях военного положения. Однако для их роста есть определенные объективные факторы – изминения и бизнес-инновации в IT-секторе, финансовой сфере и аграрном производстве. Собственно рейтинг как раз и указывает на подъем позиций у тех бизнесменов, кто связан с этими сферами. Ориентированные на внешнюю торговлю бизнесы смогли максимизировать прибыль за счет растущего спроса на международных рынках и льготных условиях торговли с ЕС. Часть промышленности переориентировалась на оборонную индустрию и логистику, получив государственные заказы и инвестиции".

Политтехнолог заметил, определенным образом, на это иногда влияют и субъективные факторы: эффективный лоббизм, связи с властью, коррупционная рента. В политических кругах всерьез говорят о "новой олигархии", которая приходит на смену финансово-промышленным группам начала 2000-х, которые одно время оказали колоссальное влияние на власть.

"Нынешнее поколение "акул бизнеса" пытается осторожно вести себя с властью, однако также понимает, что сильно спорить или идти против нее рискованным делом", – резюмировал Олег Постернак.

Цифры о состоянии богатейших людей – условные

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний говорит, что цифры, опубликованные в рейтинге, условные, потому что это оценка бизнеса.

"Например, возьмём Ахметова, как оценивается его бизнес. Если идут удары по энергетике, его энергетическим активам, сможет ли он продать вот за эти деньги, как указывается, кому-то свой бизнес? Нет, не сможет. Потому что, если выйдет вопрос о продаже, то там с огромными дисконтами будут ему предлагать продать, учитывая военные риски. Поэтому, я считаю, что это условные вопросы. Это первое. Второе – то, что вернулись к динамике, так это в принципе у нас этот "список Forbes" не сильно меняется, потому что крупный бизнес ищет новые ниши для того, чтобы работать. Меняется только структура. Например, доходы людей, которые больше занимаются в розничном бизнесе, как например владелец сети "АТБ" Буткевич, будут расти", – отметил эксперт.

По его словам, доходы бизнесменов еще больше увеличатся, когда закончится война, начнётся восстановление Украины. Тогда эти цифры тоже поменяются, и они вырастут на какой-то показатель.

"Был момент, когда состояние того же Ахметова в "нулевые", когда были высокие цены на металлургию, оценивалось в десятки миллиардов. Поэтому тут тоже ситуация может измениться", – прокомментировал Тарас Загородний.

