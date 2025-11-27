Статки найбагатших українців зростають під час війни: у чому секрет успіху

Новий рейтинг найбагатших українців за 2025 рік, оприлюднений Insider на основі даних NV, демонструє помітне пожвавлення великого бізнесу. Сукупні статки 30 найбагатших українців зріс орієнтовно на $1,9 млрд – уперше з початку війни показник повернувся до довоєнної динаміки. За рахунок чого таке зростання? Про що говорить така динаміка на тлі війни, що триває? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Доходи найбагатших людей України

Є низка, як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів

Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак так прокоментував ситуацію:

"Статки заможних кіл українського суспільства зазвичай надійно захищені навіть в умовах воєнного стану. Однак для їх зростання є певні об’єктивні чинники – зрушення та бізнес-інновації в IT-секторі, фінансовій сфері та аграрному виробництві. Власне, рейтинг якраз і вказує на підйом позицій у тих бізнесменів, хто пов’язаний із цими сферами. Орієнтовані на зовнішню торгівлю бізнеси змогли максималізувати прибутки за рахунок зростаючого попиту на міжнародних ринках та пільгових умовах торгівлі із ЄС. Частина промисловості переорієнтувалась на оборонну індустрію та логістику, отримавши державні замовлення та інвестиції".

Політтехнолог зауважив, певним чином, на це іноді впливають і суб’єктивні фактори: ефективний лобізм, зв’язки із владою, корупційна рента. В політичних колах всерйоз говорять про "нову олігархію", яка приходить на зміну фінансово-промисловим групам початку 2000-х, які у свій час мали колосальний впливу на владу.

"Нинішнє покоління "акул бізнесу" намагається обережно вести себе із владою, однак також розуміє, що сильно сперечатись чи йти проти неї є ризикованою справою", – резюмував Олег Постернак.

Цифри про статки найбагатших людей – умовні

Керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній говорить, що цифри, опубліковані у рейтингу, умовні, бо це оцінка бізнесу.

"Наприклад, візьмемо Ахметова, як оцінюється його бізнес. Якщо йдуть удари по енергетиці, його енергетичним активам, чи зможе він продати за ці гроші, як вказується, комусь свій бізнес? Ні, не зможе. Тому що, якщо стане питання про продаж, то там із величезними дисконтами йому пропонуватимуть продати, з огляду на військові ризики. Тому я вважаю, що це умовні питання. Це перше. Друге – те, що повернулися до динаміки, то це, в принципі, у нас цей "список Forbes" не сильно змінюється, тому що великий бізнес шукає нові ніші для того, щоб працювати. Змінюється лише структура. Наприклад, доходи людей, які більше займаються у роздрібному бізнесі, як, наприклад, власник мережі "АТБ" Буткевич, зростатимуть", – зазначив експерт.

За його словами, прибутки бізнесменів ще більше збільшаться, коли закінчиться війна, почнеться відновлення України. Тоді ці цифри також зміняться, і вони зростуть на якийсь показник.

"Був момент, коли статки того ж Ахметова в "нульові", коли були високі ціни на металургію, оцінювалося в десятки мільярдів. Тому тут також ситуація може змінитися", – прокоментував Тарас Загородній.

