Стал известен приемлемый срок получения очередного транша МВФ

BTC/USD
56099.12
ETH/USD
2193.26
LTC/USD
264.89
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Украина может получить очередной транш кредита Международного
валютного фонда еще до осени. Об этом советник президента по вопросам экономики
Олег Устенко сказал в эфире телеканала "Украина 24".
МВФ (фото из открытых источников)
По его словам, в Киеве находилась миссия МВФ, и для Украины
зарезервировали 5 млрд долларов, из которых 2,1 млрд мы получили.
По его словам, мяч сейчас на украинской стороне.
На вопрос о том, когда именно Украина может получить средства
от МВФ, Устенко выразил предположение:
Напомним, МВФ, учитывая более длительный процесс переговоров, может предоставить Украине два транша. Председатель НБУ также отметил, что страна будет продолжать переговоры с Фондом: "Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительный ходе переговоров, мы можем ориентироваться на два транша", — заявил Кирилл Шевченко. Глава Нацбанка надеется, что после возвращения парламента в привычный режим работы, депутаты смогут принять все законы, которые необходимы для дальнейшего сотрудничества с МВФ.Ранее портал "Комментарии" рассказывал, действительно ли Украине нужен транш от Международного валютного фонда и почему мы можем его не получить. Эксперты считают, что наша страна находится в состоянии частичного локдауна, слабой деловой активности, вызванной сложной эпидемиологической ситуацией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости