Стал известен приемлемый срок получения очередного транша МВФ

Украина может получить очередной транш кредита Международного валютного фонда еще до осени. Об этом советник президента по вопросам экономики Олег Устенко сказал в эфире телеканала "Украина 24".

МВФ (фото из открытых источников)

По его словам, в Киеве находилась миссия МВФ, и для Украины зарезервировали 5 млрд долларов, из которых 2,1 млрд мы получили.

"Идут очень активные технические консультации. И я бы сказал, что мы ожидаем прогресс", – сказал Устенко.

По его словам, мяч сейчас на украинской стороне.

"И я считаю, что у нас достаточно шансов для того, чтобы мы получили средства", – заявил советник Зеленского.

На вопрос о том, когда именно Украина может получить средства от МВФ, Устенко выразил предположение:

"К сентябрю мы должны получить этот транш, а если учитывать, что август является месяцем отпусков в Международном валютном фонде, то у нас есть июнь и июль для того, чтобы мы получили средства от МВФ", — добавил он.

Напомним, МВФ, учитывая более длительный процесс переговоров, может предоставить Украине два транша. Председатель НБУ также отметил, что страна будет продолжать переговоры с Фондом: "Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительный ходе переговоров, мы можем ориентироваться на два транша", — заявил Кирилл Шевченко. Глава Нацбанка надеется, что после возвращения парламента в привычный режим работы, депутаты смогут принять все законы, которые необходимы для дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, действительно ли Украине нужен транш от Международного валютного фонда и почему мы можем его не получить. Эксперты считают, что наша страна находится в состоянии частичного локдауна, слабой деловой активности, вызванной сложной эпидемиологической ситуацией.

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