Стало известно, на сколько подорожала "коммуналка" за год

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Дмитрий Симоненко
За октябрь жителям Украины в общей сложности пришли счета на погашение задолженности за коммунальные услуги на сумму 11 млрд грн. За тот же месяц прошлого года эта сумма составила 7 млрд гривен. Произведя несложные математические расчёты, можно увидеть, что ровно за год коммунальные услуги подорожали на 57 процентов.
В октябре текущего года украинцы оплатили пользование "коммуналкой" на сумму более 9 млрд грн (около 82%) из начисленных сумм, в то время, как год назад эта сумма составила 5,8 млрд грн (более 83%).
Соответственно, задолженность бытовых пользователей за коммунальные услуги в октябре выросла на 1,7 млрд грн. Долги за коммунальные услуги за текущий год в общей сложности "накопились" на 56,1 млрд грн.
"Лидерами" по начислению коммуналки стали киевляне (1,45 млрд грн), люди, проживающие в Харьковской (944 млн грн), Днепропетровской (925 млн грн), Киевской (794 млн грн) и Львовской (763 млн грн) областей.
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