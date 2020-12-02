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Стало известно, на сколько подорожала "коммуналка" за год

Графики подорожания коммунальных услуг опубликовал Госстат

2 декабря 2020, 23:24
Автор:

Дмитрий Симоненко

За октябрь жителям Украины в общей сложности пришли счета на погашение задолженности за коммунальные услуги на сумму 11 млрд грн. За тот же месяц прошлого года эта сумма составила 7 млрд гривен. Произведя несложные математические расчёты, можно увидеть, что ровно за год коммунальные услуги подорожали на 57 процентов. 

Стало известно, на сколько подорожала "коммуналка" за год

В октябре текущего года украинцы оплатили пользование "коммуналкой" на сумму более 9 млрд грн (около 82%) из начисленных сумм, в то время, как  год назад эта сумма составила 5,8 млрд грн (более 83%).

Соответственно, задолженность бытовых пользователей за коммунальные услуги в октябре выросла на 1,7 млрд грн. Долги за коммунальные услуги за текущий год в общей сложности "накопились" на 56,1 млрд грн.

"Лидерами" по начислению коммуналки стали киевляне (1,45 млрд грн), люди, проживающие в Харьковской (944 млн грн), Днепропетровской (925 млн грн), Киевской (794 млн грн) и Львовской (763 млн грн) областей.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что тарифы на доставку газа для части украинцев взлетят с нового года на 80%. Украинские эксперты проанализировали такое решение правительства и оценили необходимость и целесообразность повышения тарифа и риски неплатежей.  
Также, ранее стало известно, что национальной комиссией, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг было утверждено повышение тарифов на доставку газа с 1 января 2021 года. Сообщается, что среднее повышение будет равняться 80 процентам. В ведомстве также отметили, что повышение тарифов ожидает клиентов 20 областных газораспределительных компаний. Для некоторые из них цена за доставку газа может повыситься в три раза. 


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Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/11/149.pdf?fbclid=IwAR1pNaxj5VDQ6-8buABd6DCP2XB2HUmXQuY2cgTrjPcIHZQLtA-4q3WcNr4
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