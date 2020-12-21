Стало известно сколько и когда наше государство должно вернуть МВФ по задолженностям - опубликован отчет НБУ

Стало известно, сколько и когда наше государство должно вернуть МВФ. Цифры и термины опубликованы главным финансовым учреждением Украины в отчете о финансовой стабильности.

Так, из документа стало известно, что уже в наступающем году мы должны вернуть Международному финансовому фонду 10 млрд долларов США и к 2022 году еще 7 млрд. долларов.

Кроме того, авторы отчета с уверенностью пишут, что экономическая составляющая украинского государства достаточно активно возрождается после тотального локдауна весной уходящего, 2020 года. Причиной для восстановления экономики стали стабильный внутренний спрос и благоприятная внешняя конъюнктура.

Ранее "Комментарии" писали о том, что правление Национального банка Украины утвердило решение об изменении распределения вертикалей подчинения, в частности сократив количество подразделений, которые подчинены главе НБУ Кириллу Шевченко, приблизительно на треть. Есть мнение, что этот шаг говорит о продолжении борьбы с "внешним управлением" и "диктатурой инвестбанкиров". Насколько верным можно считать такое утверждение и кому на руку урезать полномочия главы НБУ, о последствиях таких действий читателям "Комментариев" рассказали украинские эксперты.

Кроме того, порталу стало известно, что Национальный банк Украины опубликовал рейтинг украинских банковских учреждений, изучив финансовую статистику за третий квартал этого года. В список попали государственные, частные банки и финансовые учреждения с иностранным капиталом. "Самым богатым" по итогам работы этого года стал ПриватБанк (с капиталом в 22.848 млрд), который принадлежит государству.





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