Стало известно, сколько Нацбанк "напечатал" для госбюджета денег

Национальный банк приобрел у оборонного ведомства – Министерства финансов Украины еще на 15 млрд грн военных облигаций. Об этом идет речь в сообщении на сайте Национального банка.

Национальный банк снова купил у Министерства финансов военные облигации (фото из открытых источников)

Кроме этого стало известно, что регулятор имеет в своем портфеле государственных облигаций на общую сумму 543,61 млрд грн, из них — 240 млрд грн были приобретены с 24 февраля во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что "Комментарии" информировали о невиданном прыжке доллара и стабильности евро . Курс доллара НБУ изменил (поднял 21 июля на 25% – до 36,5686 грн/доллар), а курс других валют – нет. Сегодня офиц. курс евро 29,81. Экономический аналитик Борис Кушнирук считает, что на этом действительно могут заработать. И это неприятная история. НБУ должен одновременно с изменением курса доллара менять и курс евро. Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что аргументы, приведенные НБУ относительно проседания гривны на 25% к доллару, мягко говоря, не выдерживают критики. Там объясняют свои действия тем, что была большая разница между официальным курсом и так называемым рыночным. И что многие спекулянты на этом наживались. Но НБУ для того и существует, чтобы обеспечивать курсовую политику. По словам Андрея Новака, второе утверждение, что на мировом рынке доллар укрепился по отношению к другим твердым валютам. И стал даже дороже евро, чего давно не было. Но укрепился доллар по отношению к другим валютам не на 25%! И третье, отмечает эксперт, НБУ отвечает за курс и курсовую политику, стабильность национальной денежной единицы (даже в законе о Нацбанке это четко прописано). И у него такой инструмент как золотовалютные резервы.

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