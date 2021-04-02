Стало известно, сколько украинцев получают пенсию менее двух тысяч гривен

Сегодня в Украине пенсии в размере менее 2000 грн получают 1,8 млн человек. Такую информацию озвучила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "Громадського радио".

Фото из открытых источников

По ее данным, в начале прошлого года число таких пенсионеров было больше более чем в два раза – 4,2 млн человек.

Потому как по закону, отметила Лазебная, минимальная пенсия равна сумме минимального прожиточного уровня для нетрудоспособных лиц, а это 1769 грн. Эту сумму платят тем, у кого нет полного стажа. Индексация проходит дважды в год.

Если у человека есть полный страховой стаж, то платят большую сумму – 2200 грн. Люди возрастом 65 лет получают от 2400 грн. Пенсионеры старше 80 лет – 2600 грн.

"Каждая возрастная группа имеет свою минимальную пенсионную выплату, — отметила Лазебная. — Мы градируем людей по возрасту, по возможностям для того, чтобы не платить 1769 гривен, а платить больше".

Напомним, в Минсоцполитике хотят по-новому считать прожиточный минимум. Глава Минсоцполитики рассказала, какие категория населения будут в приоритете. Как пояснила министр, реальный прожиточный минимум определяют на основе данных о продуктовых наборах. Но официальный и реальный прожиточный минимум отличаются вдвое. Потому в министерстве рассматривают вариант введения новой методологии подсчета.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии в Украине составляет 3508 гривен. В инфографике можно увидеть, кто и какие пенсии получает в нашей стране. Всего в Украине насчитывается 11 миллионов пенсионеров, 2,7 миллиона из них до сих пор работает.

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