Стало известно, сколько украинцев получают пенсию менее двух тысяч гривен

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Таисия Ерохина
Сегодня в Украине пенсии в размере менее 2000 грн получают 1,8 млн
человек. Такую информацию озвучила министр социальной политики Марина Лазебная
в эфире "Громадського радио".
Фото из открытых источников
По ее данным, в начале прошлого года число таких пенсионеров было больше более
чем в два раза – 4,2 млн человек.
Потому как по закону, отметила Лазебная, минимальная пенсия равна сумме
минимального прожиточного уровня для нетрудоспособных лиц, а это 1769 грн. Эту сумму
платят тем, у кого нет полного стажа. Индексация проходит дважды в год.
Если у человека есть полный страховой стаж, то платят большую сумму – 2200
грн. Люди возрастом 65 лет получают от 2400 грн. Пенсионеры старше 80 лет –
2600 грн.
Напомним, в Минсоцполитике хотят по-новому считать прожиточный
минимум. Глава Минсоцполитики рассказала, какие категория населения будут в
приоритете. Как пояснила министр, реальный прожиточный минимум определяют на
основе данных о продуктовых наборах. Но официальный и реальный прожиточный
минимум отличаются вдвое. Потому в министерстве рассматривают вариант введения
новой методологии подсчета.
Ранее сообщалось, что средний размер
пенсии в Украине составляет 3508 гривен. В инфографике можно увидеть, кто и
какие пенсии получает в нашей стране. Всего в Украине
насчитывается 11 миллионов пенсионеров, 2,7 миллиона из них до сих пор
работает.
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