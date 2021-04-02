В Минсоцполитике хотят по-новому считать прожиточный минимум

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что Украине нужно вычислять показатель прожиточного минимума не так, как сейчас. Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24".

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Как пояснила министр, реальный прожиточный минимум определяют на основе данных о продуктовых наборах. Но официальный и реальный прожиточный минимум отличаются вдвое. Потому в министерстве рассматривают вариант введения новой методологии подсчета.

"Для доплат, повышений, надбавок применять не прожиточный минимум, а базовые величины, которые будут отвечать официальным расчетам. А пенсия, минимальная зарплата, пособия, которые являются основным источником существования человека, должны соответствовать реальному прожиточному минимуму", — сообщила Лазебная.

Министр подчеркнула, что реальный прожиточный минимум должен быть приоритетным для работы с четырьмя категориями населения. Речь идет о пенсионерах – они на первом месте, семьях с детьми – вторая позиция, людях с инвалидностью с детства и детях-инвалидах – третьи, людях, у которых нет права на пенсию – четвертая категория.

Лазебная отметила, что в этих четырех группах прожиточный минимум должен соответствовать реальному. По словам министра, осуществить это сразу невозможно, но "за три года можно сделать".

Добавим, что прожиточный минимум в 1 январе 2021 установлен в размере 2189 гривен.

Напомним, в Украине законодательно установленный прожиточный минимум в два раза меньше, чем прожиточный минимум, определенный Минсоцполитикой. На это указывают расчеты за февраль 2021 года. Получается, что выплаты едва покрывают расходы на еду. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, кто и как формирует прожиточный минимум и почему у нас все так плохо с социальными стандартами.

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