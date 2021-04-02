В Минсоцполитике хотят по-новому считать прожиточный минимум

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Таисия Ерохина
Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что Украине нужно
вычислять показатель прожиточного минимума не так, как сейчас. Об этом она
сказала в эфире канала "Украина 24".
Фото из открытых источников
Как пояснила министр, реальный прожиточный минимум определяют на основе данных
о продуктовых наборах. Но официальный и реальный прожиточный минимум отличаются
вдвое. Потому в министерстве рассматривают вариант введения новой методологии
подсчета.
Министр подчеркнула, что реальный прожиточный минимум должен быть приоритетным
для работы с четырьмя категориями населения. Речь идет о пенсионерах – они на
первом месте, семьях с детьми – вторая позиция, людях с инвалидностью с детства
и детях-инвалидах – третьи, людях, у которых нет права на пенсию – четвертая категория.
Лазебная отметила, что в этих четырех группах прожиточный минимум должен соответствовать реальному. По словам министра, осуществить это сразу невозможно, но "за три года можно сделать".
Добавим, что прожиточный минимум в 1 январе 2021 установлен в размере 2189 гривен.
Напомним, в Украине законодательно установленный
прожиточный минимум в два раза меньше, чем прожиточный минимум, определенный
Минсоцполитикой. На это указывают расчеты
за февраль 2021 года. Получается, что выплаты едва покрывают расходы на
еду. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, кто и как
формирует прожиточный минимум и почему у нас все так плохо с социальными
стандартами.
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