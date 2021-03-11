Стоимость нефти резко выросла на фоне экономических перспектив и слабого доллара

Цены на нефть выросли на 2% в четверг на фоне ослабления доллара, поскольку опасения по поводу роста инфляции в США ослабли, в то время как резкое падение запасов топлива в Штатах означало, что избыток сырой нефти будет недолгим, поскольку нефтеперерабатывающие заводы возобновят работу в Техасе после редкого замораживания, вызванного перебоями. Об этом пишет Reuters.



Нефть. Фото из открытых источников

Фьючерсы на нефть марки Brent на май выросли на 1,53 долл., или 2,3% – до 69,43 долл. за баррель, в то время как американская West Texas Intermediate crude за апрель выросла на 1,37 долл., или 2,1% – до 65,81 долл. за баррель.

Доходность казначейских облигаций США упала в четверг, так как опасения по поводу сильного подъема инфляции ослабли, и внимание было сосредоточено на аукционе 30-летнего государственного долга. Доллар падал третий день подряд и оказался на самом низком уровне за неделю по отношению к корзине валют.

Количество американцев, которые подали новые заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, оказалось гораздо меньше, чем ожидалось, поскольку улучшение условий общественного здравоохранения позволяет большему количеству сегментов экономики вновь открыться.

Запасы бензина в США упали на 11,9 млн баррелей за неделю – до 231,6 млн баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA), по сравнению с ожиданиями падения на 3,5 млн баррелей.

Запасы сырой нефти, однако, выросли на 13,8 млн баррелей за неделю – до 498,4 млн баррелей, по сравнению с ожиданиями аналитиков в опросе Reuters для роста на 816 тыс. баррелей, поскольку нефтяная промышленность страны продолжала чувствовать последствия зимнего шторма в середине февраля, который остановил переработку и принудил закрыть производство в Техасе.

Тем не менее, организация стран-экспортеров нефти заявила в своем ежемесячном отчете, что спрос вырастет на 5,89 миллиона баррелей в сутки в 2021 году, или на 6,5%, что немного больше, чем в прошлом месяце. Но группа сократила свои прогнозы на первое полугодие.

По данным аналитиков и судовых трекеров, запасы сырой нефти в крупных сухопутных и морских узлах на прошлой неделе также выросли.

Напомним, "Комментарии" писали, как рекордные цены на нефть отразятся на Украине.

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