Тарифы и цены на продукты: как они могут измениться во втором полугодии

Эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии", как и почему могут измениться тарифы и цены на продукты питания в Украине во втором полугодии.

"Возможно прекращение тренда удешевления нефти, а за ней – и газа"

Предполагается, что мировая экономика во втором полугодии будет демонстрировать признаки оживления. Как правило, это сопровождается ростом цен на базовые товары, отмечает заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

"Поэтому возможно прекращение тренда удешевления нефти, а за ней – и газа (хотя значительного роста ожидать не приходится, т.к. глобальная мобильность остается ограниченной). Это может повлиять на тарифы и цену топлива. Как следствие – на цены многих товаров, – поясняет эксперт. – С другой стороны, низкая покупательная способность будет удерживать цены от существенного роста".

Новым инфляционным толчком, по мнению Ярослава Жалило, может также стать формирование цен на новый урожай.

"Агробизнес будет продавать его с учетом своих ожиданий на полугодичную перспективу. И если оживление экономики не будет заметным, аграрии будут закладывать повышенные девальвационные риски и несколько завышать цену", – считает эксперт.

Ярослав Жалило считает, что пока не определено влияние монетарного фактора.

"В случае некорректного применения монетарных стимуляторов, о которых в контексте смены главы НБУ не говорит только ленивый, чрезмерное "накачивание" экономики деньгами может ускорить потребительскую инфляцию, т.к. разблокирует ограничитель низкой платежеспособности, – говорит замдиректора НИСИ. – Впрочем, пока это лишь предостережение, которое надо учитывать при изменениях в денежно-кредитной политике".

"У нас фактически весь рынок (и поставки электроэнергии, и поставки газа) монополизирован"

Председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уверен, что объективных причин для роста жилищно-коммунальных тарифов в Украине нет. А вот субъективные, увы, имеются.

"Если говорить об экономически обоснованных тарифов, сравнивая что и сколько стоит в Украине и в соседних странах, какая там и у нас зарплата, какая себестоимость услуг, то мы, по факту, платим как европейцы. И когда говорят, что украинцы не платят полный объем коммунальных услуг, нужно понимать условия рынка, – подчеркивает Алексей Дорошенко. – Если вы искусственно поднимаете цену, убирая конкуренцию, потребитель просто не может платить столько, сколько хотят поставщики услуг. А у нас фактически весь этот рынок (и поставки электроэнергии, и поставки газа) монополизирован. Поставщики закладывают в тарифы большие потери, которые по факту приходится платить потребителю. Той же воды, как известно, теряется 20-30%".

Отдельный момент – вопрос неоплаты за коммунальные услуги. Речь, по словам эксперта, о порядке 10-20% объемов ЖКУ, которые годами не оплачивает ряд потребителей. В итоге всё перекладывается на плечи добропорядочно налогоплательщика.

"Если убрать монополистов и найти механизм взыскания долгов по ЖКУ, мы выйдем на нормальную себестоимость, – уверен Алексей Дорошенко. – А пока всё будет, как есть, субъективно повышать тарифы будут снова и снова. При отсутствии объективных факторов для этого. Мир увидел грандиознее падение цен на энергоресурсы. Газ, электричество. Но у нас – свои игры с сумасшедшими диспропорциями между дешевой атомной энергетикой и очень дорогой альтернативной "зеленой". Суть в том, что государство гарантировало инвесторам такой раздутый тариф на 15 лет. И как бы через меморандумы не пытались теперь его снизить, через суд инвесторы могут добиться своего. И платить всё равно придется. Из госбюджета, то есть – из наших с вами налогов".

Президент, по мнению эксперта, пытается как-то влиять (в том числе через своих людей в НКРЭКУ) на то, чтобы тарифы не поднимались. Потому что их рост однозначно ударит по его рейтингу. Но так как выгодополучателями от роста тарифов являются люди, близкие к президенту, он дает им на откуп разные сферы экономики. В том числе энергетику.

"Подчеркиваю, причин для повышения коммунальных тарифов нет. Но вполне возможно – повышение произойдет, – говорит Алексей Дорошенко. – Потому что источников получения денег у наших олигархов становится всё меньше, их возможности ограничены. Ну, а тарифы на коммуналку – неиссякаемый ресурс получения доходов".

Не видит эксперт и причин для роста цен на продукты питания.

"Фактически, у нас была неконтролируемая инфляция в марте. Она сменилась трендом на понижение в апреле. В мае мы не дошли до традиционно низкой отметки на сезонные овощи и фрукты (как бывает с мая по сентябрь), но и сильного повышении цен нет, – подчеркивает экономист. – Так что не думаю, что будет рост инфляции (и соответственно – цен на продукты питания) во втором полугодии. Ведь и мировые цены стабилизировались, и урожай мы получим, похоже, всё же хороший".

К тому же, отмечает Алексей Дорошенко, сказывается ограничение покупательской способности.

"Он сильно упала, примерно как было в 2015-м, когда мы увидели, как серьезно люди стали экономить, как просела экономика, как раскрутилась, инфляция. Рост доходов и сейчас упал, что ограничивает и рост цен. Так что второе полугодие я вижу достаточно позитивным – с точки зрения отсутствия предпосылок для роста цен. И негативным – с точки зрения роста доходов", – резюмирует эксперт.

"Овощи и фрукты, скорее всего, будут дороже прошлого года"

Эксперт по вопросам политики и экономики Всеволод Степанюк считает, что коммунальные тарифы могут вырасти.

"Всё из-за не правильного расчета их себестоимости, – поясняет эксперт. – Туда хотят включать все капитальные расходы за год, что методически не верно. Но таковы пожелания МВФ, отечественных олигархов и власти, контролирующих поставку этих услуг".

По поводу цен на продукты питания, то они, по словам Всеволода Степанюка, в Украине сильно зависят от внешней конъюнктуры – и могут двигаться разнонаправленно.

"Овощи (разве что кроме картофеля) и фрукты, скорее всего, будут дороже прошлого года. А вот, к примеру, крупы могут быть даже дешевле, – считает эксперт. – Это связано как с погодными условиями, так и с внешними ценами на эти товары".

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