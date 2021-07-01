Тарифы снова выросли: сколько будет стоить газ в июле

Компании, поставляющие газ, снова подняли тарифы для населения в июле. Изменения коснутся не всех потребителей, ведь с 1 мая в Украине действует летний тариф, который не меняться в течение года. Об этом пишет издание "Газправда".

Цены на газ (фото из открытых источников)

В профильном СМИ активно мониторят ситуацию на рынке. Следовательно, по их данным, цены в месяц, что предоставляют некоторые компании, иногда доходят до 15,5 грн за кубометр.

В компании "Нафтогаз Украины" установили месячный тариф в июле на уровне 13, 13 грн.

Стало известно, что базовые фиксированные цены на год в июле колеблются от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.

Также есть несколько компаний, предлагающих свой годовой тариф менее 8 гривен. Например, "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн за кубометр.

Большинство компаний, продающих газ, установили цены до 9 грн за кубометр. Но 19 других продавцов предлагают потребителям с годовым тарифом газ по цене от 10 грн и до 13,50 грн за один куб.

Напомним, что с мая текущего года по апрель 2022 года в стране действует постоянная годовая цена. Ее можно только снижать. На такие тарифы потребителей автоматически перевели с 1 мая. Но по желанию украинцы могут выбрать месячные или сезонные тарифные планы.

Ранее сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что эксперт рассказал, почему "Нафтогаз" повышает цены. Дмитрий Марунич считает, что есть проблемы в самой реформе газового рынка в Украине. Он отмечает, что бесконтрольность ситуации приводит к тому, что мы можем иметь цены и выше. Не исключено, что осенью на фоне повышения спроса на газ на европейских биржах, его цена еще вырастет, прогнозирует эксперт. Пока бытового потребителя частично страхует так называемый "летний тариф". Однако, что будет дальше — неизвестно. По некоторым данным, в "Нафтогазе" намерены его как-то скорректировать.





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