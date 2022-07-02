Теперь, как в Польше: бизнесу выдают деньги – как их получить, в чем риск

В Украине с 1 июля можно подать заявку на участие в ранее анонсированном проекте "єРобота", который позволяет гражданам получить деньги от государства для поддержки бизнеса. Сделать это можно через портал Дія, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Эксперты оценили данные инициативы специально для издания "Комментарии".

Деньги. Фото из открытых источников

Проблема в том, что для получения гранта нужно работать по белому

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко подчеркивает, что идея грантов – это европейская модель экономики.

"Очень часто, когда говорят и хвалят экономику Польши, забывают, что она во многом развилась благодаря грантам для бизнеса, – отмечает эксперт. – Украина только учится это делать. Еще и в военных условиях. Но тут важно желание. Проблема в том, что для получения гранта нужно работать по белому. А для нашего бизнеса это всегда сложно. Очень часто наши бизнесмены думают, что можно чуть-чуть "по белому" и чуть-чуть "по черному". В результате получается "по серому". И такие гранты не получают".

По мнению Александра Охрименко, желающих получить граны будет очень много, тем более, это будет сделать легко через Дію.

"А вот, когда предприниматели узнают, что они должны будут делать – и что им будет запрещено делать – то некоторые, скорее всего, передумают", – прогнозирует экономист.

Гранты позволяют бизнесу продержаться определенное время. Но не бесконечно

Член экспертного совета по финансовой грамотности при Фонде гарантирования вкладов населения, президент ОО Деловой клуб "Партнер" Сергей Ивагло рассуждает так:

"Следующие минимум два года мелкий и средний бизнес может выживать только благодаря серьезной грантовой помощи. Для покупки оборудования, для оплаты минимальной зарплаты, для аренды помещений, для каких-то операционных расходов. Причем гранты должны быть безвозвратными, как те, что намерены предоставлять в рамках проекта "єРобота". Учитывая военное положение, многим бизнесам приходится переформатироваться. Рынок кардинально изменился, в некоторых городах уменьшившись на 50-70%".

Сергей Ивагло отмечает, что поддержка стран, переживших войну (к примеру, составлявших некогда Югославию), строилась именно на грантах, которые позволили не потерять средний класс – мелкое и среднее предпринимательство. Этот бизнес получил возможность выжить, пока в странах не восстановился относительный мир, не начал нормально работать рынок, не повысилась покупательная способность населения.

"Гранты позволяют бизнесу продержаться определенное время. Но не бесконечно. Так что государство должно приложить максимум усилий, чтобы мы поскорее выиграли эту войну. Лишь после этого наш рынок начнет восстанавливаться. На что может потребоваться полтора-два года, – подчеркивает эксперт. – При этом, грантовые поддержки после войны могут длиться до десяти лет. За это время государство и внешние доноры должны восстановить экономику в целом и активность малого и среднего бизнеса – в частности".

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