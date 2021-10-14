Три страны, которые больше всех майнят биткоин

ВВС сообщает об исследовании Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI), которое показывает, что у некоторых стран расходы на майнинг биткоина являются нулевыми, а у других — максимальными.

Электронная валюта биткоин - фото из сети

Согласно данным за последние четыре месяца большинство добычи происходит в США — 35,4%, на втором месте — Казахстан с 18,1%, на третьем — Россия (11%).

До начала лета среди лидеров был Китай: еще в мае его вклад составлял 44%, в июне — 34,5%. Однако уже с июля на инфографике CBECI он потускнел: 0% расходов электроэнергии, так же как в большинстве стран Африки. Это падение связано с запретом, которое было принято властями страны.

Решение правительства Китая о запрете получения биткоина было неожиданным. Его обосновывали тем, что процессы с электронной валютой — анонимные и децентрализованные, а также сопровождаются мощными экологическими проблемами. "Беспризорные" китайские компании радушно принял Казахстан, благодаря этому с апреля он удвоил свой вклад в майнинг.

Выпадение Китая из тройки лидеров уменьшило производство биткоина на 38%. Исследователи отмечают, что после запрета некоторые китайские компании продолжали работать — именно этим объясняют, почему после значительного падения состоялся внезапный рост на 20%.

Все операции, связанные с криптовалютой — получение, транзакции — сопровождаются мощными тратами электроэнергии и ростом вредных выбросов в атмосферу. За этим процессом важно следить, поэтому CBECI регулярно получает данные от компаний и визуализирует их.

Сейчас производство биткоина потребляет 0,45% мировой электроэнергии. Майнинг-компании постоянно в поиске дешевых ее источников. В Китае "добытчики" периодически переезжали из провинций, где энергию получают из ископаемого топлива, в провинции с гидроэнергетикой. В США они базируются в штате Вашингтон, также с дешевой гидроэнергетикой. Казахстан, принявший у себя китайские "фермы", вскоре встретится с экологическими проблемами, так 87% электроэнергии в стране получают из ископаемого топлива. Эксперты прогнозируют рост выбросов СО 2 и технических отходов — тысячи тонн электроники выбрасываются, так компьютеры быстро портятся и требуют обновления и ремонта.

Инсайдеры ВВС утверждают, что майнинг оказывает давление на электрические сети городов, где им занимаются. Рост "добычи" биткоин делает ситуацию нестабильной. Они прогнозируют, что страны начнут законодательно регулировать эту сферу для защиты экономики.

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