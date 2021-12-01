Учителям в Украине повышают зарплату: на сколько вырастут выплаты

С 1 декабря 2021 года выросла заработная плата украинских учителей. Выплаты увеличились на 8,4%, что предусмотрено Госбюджетом на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования на странице в Facebook.

Учителям повышают зарплату: на сколько вырастут выплаты - фото из открытых источников

Так, директор образовательного учреждения будет получать зарплату в размере 17 057 гривен (было 15 742), учитель первой категории — 12 906 гривен вместо 11 912 гривен, учитель второй категории — 12 053 гривен вместо 11 124 гривен, учитель высшей категории — 13 759 гривен (было 12 698 гривен). Молодому учителю без категории и трудового стажа поднимут зарплату до 9 768 гривен с 9 015 гривен.

Кроме того, вырастет заработная плата ассистента учителя — с 10 338 до 11 200 гривен, руководителя кружка — с 11 124 до 12 053 гривен и педагога-организатора первой категории — с 10 445 до 11 317 гривен.





В Министерстве образования отметили, что это уже второе повышения заработной платы педагогам за текущий год. Еще с 1 января 2021 года зарплата увеличилась на 20%, для чего было предусмотрено расходы из государственного бюджета в 139,5 млрд гривен. Это на 26,6 млрд гривен больше, чем выделили в прошлом году.

Отметим, что с 1 декабря в Украине также увеличится размер пенсионных выплат. По словам главы Минсоцполитики Марины Лазебной, повышение коснется пенсионеров, достигших 60-летнего возраста и имеющих полный трудовой стаж.

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