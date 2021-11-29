В Украине ожидается повышение пенсионных выплат. Пенсия вырастет уже в декабре текущего года. Об этом рассказала глава Минсоцполитики Украины Марина Лазебная в эфире одного из телеканалов, передает "24 канал".

В декабре украинцев ждет повышение пенсий: как изменятся выплаты - фото из открытых источников

Министр отметила, что увеличение выплат должно произойти с 1 декабря. Повышение коснется пенсионеров, достигших 60-летнего возраста и имеющих полный трудовой стаж. Для таких граждан пенсия увеличится на 200 гривен. Другим категориям пенсионеров стоит рассчитывать на суммы поменьше.

"Минимальная пенсия вырастет на 80 гривен. У нас растут все повышения и доплаты к пенсии, которые привязаны к прожиточному минимуму", — сообщила Лазебная.

Так, с 1 декабря минимальная пенсия вырастет с 1854 гривен до 1934 гривен (+80 гривен). Максимальные пенсионные выплаты составят 19 340 гривен — увеличатся на 800 гривен с 18 540 гривен.

Отмечается, что пенсии будут пересчитаны автоматически. Украинцам не требуется дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда.

Журналисты также обращают внимание, что со следующего года государство планирует повышение пенсионных выплат в несколько этапов, в частности, индексацию. Поэтому пенсионеры возрастом 70+ будут получать не менее, чем 3000 гривен.

Отметим, что практически все взрослые, даже самые состоятельные люди думают о том, как обеспечить себя в старости, когда заметно снизится или вообще утратится трудоспособность. Как же эффективнее обеспечить себя в преклонном возрасте, особенно в государстве с уязвимой экономикой, не всегда работающими законами и непрекращающейся гибридной войной — в материале издания "Комментарии".

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