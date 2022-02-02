Украина и Турция подпишут соглашение о ЗСТ: кто больше в плюсе от такого договора

Кабинет министров на заседании в среду, 2 февраля, одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турецкой Республикой. Подписать его намерены 3 февраля, во время визита в Киев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Что означает эта ЗСТ? Какие для Украины есть перспективы, а какие имеются риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Флаги Украины и Турции. Фото: из открытых источников

Почти все товары и услуги, которые изготовляются в Украине, могут попадать в Турцию без пошлин

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок подчеркивает, что история с подписанием соглашения о ЗСТ между Украиной и Турцией – давняя. Известно, что наши страны начали обсуждать возможность создания ЗСТ с 2007 года и планировали завершить работу по подписанию соглашения о свободной торговле еще в 2018 году.

"В 2012-м во время визита Порошенко (на тот момент министра экономического развития при президентстве Януковича) в Анкару ему было поставлено задание подготовить такое соглашение. Но процесс затянулся. И он был непростым. Каждая из сторон отстаивала свои позиции, что нормально. А потом создание ЗСТ притормозила российско-украинская война", – поясняет Валерий Клочок.

Он обращает внимание, что Турция по объему торговых отношений с Украиной фактически в лидерах. Мы торгуем с ней примерно на 5 млрд долларов взаимных экспортно-импортных операций.

"В прошлом году Украина даже была в позитивном балансе – экспортировала в Турцию больше, чем импортировала оттуда. Снятие определенных таможенных ограничений на перемещение товаров, безусловно, способствует увеличению торговли. По прогнозам Минэкономики, объем может достигнуть 10 млрд долларов. То есть, удвоиться", – подчеркивает эксперт.

Согласно озвученной представителями правительства информации, для бизнеса это соглашение означает 0% пошлин на 10 337 видов товаров, а это 95% от общего украинского экспорта. Это касается 510 из 840 позиций украинского металла. Уменьшенные квоты и пошлины будут действовать еще для 1348 товарных позиций.

"Фактически – почти все товары и услуги, которые изготовляются в Украине, могут попадать в Турцию без пошлин, – продолжает Валерий Клочок. – Конечно, это будет иметь и определенные потери для госбюджета из-за потери таможенных платежей. По оценкам Минэкономики – около 30 млн долларов ежегодно. Но по прогнозами, за год за счет увеличения инвестиционной привлекательности Украины, мы можем выйти на дополнительные поступления в госбюджет приблизительно до 100 млн долларов. Так что такие соглашения, подписанные со странами, с которыми мы имеем примерно нулевой баланс импортно-экспортных операций, содействуют развитию экономики".

Единственный нюанс, по словам эксперта, заключается в том, что мы очень много импортируем в Турцию сырья. А именно – металлолома (Украина сохранит за собой право на экспортную пошлину на его вывоз) и зерна.

"Хотелось бы, чтобы власть делала шаги по увеличению перечня товаров с высокой дополнительной стоимостью. Чтобы мы экспортировали готовую продукцию, – говорит Валерий Клочок. – Будем надеяться, со временем так и будет".

Такая ЗСТ выглядит как завуалированная плата за политическую поддержку Украины со стороны президента Турции

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отмечает:

"У меня – неоднозначное отношение к ЗСТ с Турцией. Потому со стороны Украины здесь доминируют политические факторы, а не факторы экономической целесообразности. Надо понимать, что от любой ЗСТ выигрывает страна, у которой более сильная экономика. В данном случае – это Турция".

По мнению эксперта, высока вероятность того, что украинский рынок заполнят более дешевые турецкие овощи и фрукты. Это, уверен он, нанесет ущерб нашему сельскому хозяйству. Ведь даже сейчас турецкая продукция дешевле, чем та, что выращена в Украине.

"К тому же, существует вероятность, что по ряду других товарных групп турецкая продукция будет в более выгодных условиях, чем украинская, за счет ценового фактора. Именно поэтому я говорю, что здесь со стороны украинской власти больше прослеживается именно политические фактор, – поясняет Алексей Плотников. – Такая ЗСТ выглядит как завуалированная плата, этакие экономические преференции за политическую поддержку Украины со стороны президента Турции, за "Байрактары", за желание стать посредником в украино-российском конфликте".

Читайте также на портале "Комментарии" – эксперты рассказали о перспективах включения Турции в кейс российско-украинского противостояния.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!