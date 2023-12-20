Украина объявила в розыск известного российского олигарха

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского олигарха Михаила Фридмана, против которого ранее в Украине ввели санкции. Соответствующая информация появилась в базе данных на сайте Министерства внутренних дел.

Михаил Фридман - российский олигарх. Фото из открытых источников

Согласно обнародованным на сайте МВД данным, Украина объявила российского олигарха в розыск 10 октября 2023 года.

СБУ инкриминирует Михаилу Фридману часть 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Российский олигарх разыскивается по обвинению в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Служба безопасности Украины объявила в розыск Владимира Гундяева, возглавляющего Русскую православную церковь. В Украине Владимиру Гундяеву инкриминируют ч. 3 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 УК (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий).

Ранее украинские стражи порядка объявили Владимиру Гундяеву подозрение за "благословение" убийств украинцев российскими оккупантами. По данным следствия, для антиукраинской пропаганды патриарх Кирилл использует религиозные общины РПЦ на территории России и представителей УПЦ МП в Украине.

"Комментарии" также сообщали, что около 40% украинских предприятий, являющихся членами Американской торговой палаты в Украине, убеждены, что в 2025 году война с Россией закончится. Еще 24% респондентов ответили, что, по их мнению, война закончится в 2024 году, а 17% — через 5 лет.

