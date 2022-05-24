Украина получила 100 млн долл. кредита от Японии: на что пойдут деньги

Украина получила 100 млн долл. США кредита от Японии. Кредит предоставлен на льготных условиях на 30 лет. Об этом сообщается в Министерстве финансов Украины.

В главном финансовом ведомстве отметили, что средства пойдут на финансирование приоритетных расходов, в частности, поддержку наиболее незащищенного населения Украины.

"Украина получила 13 млрд иен (100 млн долл. США) в рамках кредитного соглашения, которое недавно подписали Министр финансов Украины Сергей Марченко и Президент Японского агентства международного сотрудничества "Джайка" (JICA) Др. Акихико Танака. Кредит предоставлен на льготных условиях: срок погашение кредита – 30 лет, в том числе, льготный период – 10 лет; процентная ставка – 1% годовых.