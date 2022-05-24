Украина получила 100 млн долл. кредита от Японии: на что пойдут деньги

Украина получила 100 млн долл. США кредита от Японии. Кредит предоставлен на льготных условиях на 30 лет. Об этом сообщается в Министерстве финансов Украины.
В главном финансовом ведомстве отметили, что средства пойдут на финансирование приоритетных расходов, в частности, поддержку наиболее незащищенного населения Украины.
"Украина получила 13 млрд иен (100 млн долл. США) в рамках кредитного соглашения, которое недавно подписали Министр финансов Украины Сергей Марченко и Президент Японского агентства международного сотрудничества "Джайка" (JICA) Др. Акихико Танака. Кредит предоставлен на льготных условиях: срок погашение кредита – 30 лет, в том числе, льготный период – 10 лет; процентная ставка – 1% годовых.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что рост курса бьет рекорды . Первый заместитель главы налогового комитета ВР Ярослав Железняк считает, что в ближайшее время курс может быть уже 40 грн. за доллар. А за этим, по его словам, следует рост цен на все: от топлива до хлеба. Он также уверяет, что курс может остаться значительно ниже, но для этого необходим ряд мер. В аналогичном ключе высказался экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. При этом Нацбанк намерен и дальше удерживать официальный курс доллара на уровне 29,25 грн. Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак отмечает, что сегодня, в период большой неопределенности, курс может быть от 30 до 40 грн (как говорит Железняк) и даже выше. Потолка нет. "Курс зависит от ряда основных факторов. Первый – наш торговый баланс. Импорт и экспорт", – объясняет эксперт.
Япония предоставила кредит Украине (фото из открытых источников)