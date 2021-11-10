Украина продолжает экспортировать металлолом ускоренными темпами - эксперт

Ломозаготовительные компании за 10 месяцев 2021 года экспортировали из Украины свыше 500 тыс. т металлолома, что в 15 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тем самым спровоцировав дефицит этого сырья на внутреннем рынке. Об этом сообщил экономист Валерий Клочок.





"В текущем году экспортеры украинского металлолома бьют рекорды. Уже из страны вывезено полмиллиона тонн стратегического сырья. Это в 15 раз больше, чем за тот же период 2020 г. "Каждая шестая тонна украинского металлолома уже вывезена из страны", — сказал он.





По его словам, темпы экспорта лома не снижаются. "Мы уже можем говорить, что экспорт составил 48 тыс. т. Это даже больше, чем в сентябре. Кабинету Министров Украины необходимо срочно остановить бесконтрольный вывоз стального лома, без которого не смогут работать металлургические заводы", — отметил эксперт.





Клочок сообщил, что сейчас в мире наблюдается глобальный дефицит лома и все страны пытаются оставить его у себя. "Евросоюз до конца года собирается ввести запрет на экспорт металлолома, Россия повышает экспортную пошлину. А ведь это наши соседи, соответственно, крупнейшие импортеры, например, Турция, придут в Украину и еще больше обескровят нашу металлургию", — подчеркнул он.





Эксперт напомнил, что выплавка стали без металлолома невозможна технологически. "Это означает, что украинские металлурги остаются без сырья – для того, чтобы на этом сырье работали металлурги в других странах", — пояснил эксперт.





По его словам, такая ситуация абсолютно недопустима и требует немедленного реагирования со стороны Кабмина. "Только временный запрет на экспорт лома или радикальное повышение экспортной пошлины может предотвратить остановку украинской металлургии", — резюмировал аналитик.

Украина продолжает экспортировать металлолом ускоренными темпами (фото из открытых источников)

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