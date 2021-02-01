Украина станет экспортировать электроэнергию из РФ

В Украину поступит электроэнергия из Российской Федерации. Такие данные опубликовал сайт ENTSO-E. Поставки предусмотрены в течение нескольких часов 1 февраля тремя потоками.

Линии электропередач / фото zik.ua

Первые 200 Мвт-ч поступят в период с 12:00 до 15:00 ежечасно, также запланированы поставки с 20.00 до 21.00 – по 200 МВт-ч, с 21.00 до 23.00 — по 100 Мвт-ч.

Отмечается, что доступ к сечению "Россия-Украина" на 1-2 февраля выкупило ООО "ОНК-групп". Данное предприятие имеет одесскую регистрацию, а конечным бенефициаром называют Виктора Милевского.

Как гласят результаты месячного аукциона по распределению доступа к сечению, с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО "НЭК", еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс". В результате трейдеры выкупили 11,5% доступной пропускной способности на месяц и ее треть – на период 15-28 февраля.

Согласно информации агентства "Интерфакс-Украина", предприятие "НЭК" основало ООО "Агентство инвестиционного менеджмента", президентом его указывается Александр Притыка, который ранее занимал пост главы "Региональной газоснабжающей компании", аффилированной с Дмитрием Фирташем.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство аннулировало льготные цены на электроэнергию для населения уже с первого дня текущего года. Так, стало известно, что с 1 января вместо 90 копеек за первые 100 кВт-ч льготники теперь будут платить как все -1,68 грн за кВт-ч. Такой цена будет до конца марта будущего года. Такое решение принял Кабинет министров Украины. За решение проголосовали единогласно.

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