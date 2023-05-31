Украина входит в очередное военное лето: что будет с курсом и тарифами

Накануне очередного лета войны Украины, которая в последний месяц весны страдала от массированных ракетных и дроновых атак со стороны рф, эксперты поделились с изданием "Комментарии" ожиданиями на финансово-экономическом фронте.

Деньги. Фото из открытых источников

На экономическую ситуацию в Украине напрямую влияет всё, что происходит на фронте

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает так:

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Учитывая, что рынок насыщен долларом, что спрос не превышает предложения, я не прогнозирую неких резких скачков. Возможно, НБУ попытается перейти к рыночному курсообразованию. Но вряд ли летом, скорее – позднее". "Сложно что-то прогнозировать в условиях войны. Однако можно отметить продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями. На днях миссия МВФ приняла решение о предоставлении очередного транша (900 млн долларов) по новой программе

Эксперт обращает внимание, что уже заявлено о намерении с лета повысить тариф на электроэнергию для домохозяйств.

"Возможно, будет подрастать еще что-то — как последствие войны, нашей достаточно специфической ситуации, – прогнозирует Алексей Плотников. – На экономическую ситуацию в Украине напрямую влияет всё, что происходит на фронте. Будем надеяться на благоприятный для нас исход — на нашу победу".

Рост задолженности за ЖКУ продолжится

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко акцентирует, что в ближайшее время нас ждет рост тарифов на электроэнергию и на услуги водоканалов.

"Уже есть принятое Кабмином решение о росте тарифов на электроэнергию, – отмечает он. – Начиная с 1 июня, украинцам придется платить на 83% больше, чем ранее. Тоже ожидается и с тарифами водоканалов. Там рост прогнозируется на 30%, хотя в Житомире тарифы вырастут на 56%".

По мнению Олега Попенко, всё это приведет к дальнейшему росту задолженности за ЖКУ, снижению качества услуг и ухудшению ситуации в коммунальном секторе в целом.

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