logo

BTC/USD

27086.39

ETH/USD

1868.65

LTC/USD

89.29

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Украина входит в очередное военное лето: что будет с курсом и тарифами
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина входит в очередное военное лето: что будет с курсом и тарифами

Начало лета ознаменуется повышением тарифов на электроэнергию

сегодня, 12:47
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Накануне очередного лета войны Украины, которая в последний месяц весны страдала от массированных ракетных и дроновых атак со стороны рфэксперты поделились с изданием "Комментарии" ожиданиями на финансово-экономическом фронте. 

Украина входит в очередное военное лето: что будет с курсом и тарифами

Деньги. Фото из открытых источников

На экономическую ситуацию в Украине напрямую влияет всё, что происходит на фронте

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает так:


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Сложно что-то прогнозировать в условиях войны. Однако можно отметить продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями. На днях миссия МВФ приняла решение о предоставлении очередного транша (900 млн долларов) по новой программеУчитывая, что рынок насыщен долларом, что спрос не превышает предложения, я не прогнозирую неких резких скачков. Возможно, НБУ попытается перейти к рыночному курсообразованию. Но вряд ли летом, скорее – позднее".

Эксперт обращает внимание, что уже заявлено о намерении с лета повысить тариф на электроэнергию для домохозяйств.

"Возможно, будет подрастать еще что-то — как последствие войны, нашей достаточно специфической ситуации, – прогнозирует Алексей Плотников. – На экономическую ситуацию в Украине напрямую влияет всё, что происходит на фронте. Будем надеяться на благоприятный для нас исход — на нашу победу".

Рост задолженности за ЖКУ продолжится

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко акцентирует, что в ближайшее время нас ждет рост тарифов на электроэнергию и на услуги водоканалов.

"Уже есть принятое Кабмином решение о росте тарифов на электроэнергию, – отмечает он. – Начиная с 1 июня, украинцам придется платить на 83% больше, чем ранее. Тоже ожидается и с тарифами водоканалов. Там рост прогнозируется на 30%, хотя в Житомире тарифы вырастут на 56%".

По мнению Олега Попенко, всё это приведет к дальнейшему росту задолженности за ЖКУ, снижению качества услуг и ухудшению ситуации в коммунальном секторе в целом.

Читайте также на портале "Комментарии" — обосновано ли повышение тарифа на электроэнергию – кто больше всего это ощутит.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!