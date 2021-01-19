Украина вошла в десятку стран с лучшими доходами от онлайн-продаж в 2020 году. Такие данные опубликованы Payoneer’s Global Seller Index.

Украина одна из лучших по количеству прибыли за онлайн-продажи. Фото из открытых источников

Сфера так называемой e-commerce (электронной коммерции) значительно выросла в прошлом году из-за пандемии коронавируса и последующих карантинных ограничений. Украинцы также часто обращались к покупке товаров или услуг через интернет, оплачивая соответствующие операции также электронным способом. Благодаря этому наша страна заняла шестое место в рейтинге государств с лучшей прибылью от e-commerce за II и III кварталы 2020 года.

Интересно, что Украине удалось оставить позади Израиль, Вьетнам, Индию и даже Японию. В первую же пятерку "пробились" Великобритания, Южная Корея, Гонгонг, США и, разумеется, Китай.





Составители рейтинга, исследующие вопрос, утверждают, что в целом посещение онлайн-маркетплейсов во всем мире за первое полугодие 2020-го возросло на 37%. Уже в третьем квартале прошлого года эта цифра возросла на 81%, если сравнивать с показателями 2019-го (36%).

Скорее всего, подсчеты за четвертый квартал побьют все предыдущие рекорды.

Для справки. Онлайн маркет-плейсами называют посредников между продавцами и покупателями в электронной коммерции. Другими словами, это спецплатформы, на которых различные компании могут предлагать свои товары или услуги. В Украине самыми яркими представителями онлайн маркет-плейсов можно назвать ресурсы Prom.ua та Rozetka.ua.

Ранее "Комментарии" сообщали, что увеличение онлайн-продаж подтвердил и анализ треккера расходов Mastercard SpendingPulse. По оценкам Mastercard, в 2020 году на электронную коммерцию пришлась почти пятая часть всех розничных продаж, что на 13% больше, чем в 2019-м.

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