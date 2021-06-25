Украина вышла на новый уровень безработицы - детали

В первом квартале 2021 года уровень безработицы в Украине составил 10,5%. Об этом сообщают данные Госкомстата.

Безработица в Украине - фото из открытых источников

По результатам обследования рабочей силы в первом квартале 2021 года, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляло 15,5 миллиона человек (48,6% от населения Украины), а в возрасте от 15 до 70 лет — 15,4 миллиона человек (55% от населения страны).

Однако количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше, а также в возрасте 15 — 70 лет составила по 1,8 миллиона человек. Специалисты отмечают, что этот показатель является самым высоким с начала 2017 года.

"Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 10,4%, а в возрасте 15 — 70 лет — 10,5%", — отмечается в статистике Госкомстата.

Отметим, что на 24 июня 2021 количество зарегистрированных безработных составляло 354 тысячи человек, что на 105 тысяч человек меньше, чем в начале года, тогда этот показатель был равен 459 тысячам.

Напомним, что по информации НБУ, уже к концу текущего года процент людей, не имеющих работы, должен значительно сократиться. Среднее годовое значение прогнозируют на уровне 9,1%. Это слегка выше привычного "естественного" уровня безработицы в Украине, который обычно достигает 8,5%. Однако такой цифры в Нацбанке ожидают уже к 2022 году. Как предполагают специалисты, на нормализацию показателя будет влиять постепенное возвращение активности в экономической отрасли страны.

Ранее "Комментарии" сообщали, сколько денег из госбюджета получили неработающие украинцы во время карантина.

Также на портале вы можете прочесть о том, какая профессия в Украине пользуется наибольшей популярностью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!