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Украина вышла на новый уровень безработицы - детали

Нынешние показатели безработицы в стране стали самыми высокими за четыре года

сегодня, 20:30
Автор:

Данило Матюха

В первом квартале 2021 года уровень безработицы в Украине составил 10,5%. Об этом сообщают данные Госкомстата.

Украина вышла на новый уровень безработицы - детали

Безработица в Украине - фото из открытых источников

По результатам обследования рабочей силы в первом квартале 2021 года, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляло 15,5 миллиона человек (48,6% от населения Украины), а в возрасте от 15 до 70 лет — 15,4 миллиона человек (55% от населения страны).

Однако количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше, а также в возрасте 15 — 70 лет составила по 1,8 миллиона человек. Специалисты отмечают, что этот показатель является самым высоким с начала 2017 года.

"Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 10,4%, а в возрасте 15 — 70 лет — 10,5%", — отмечается в статистике Госкомстата.

Отметим, что на 24 июня 2021 количество зарегистрированных безработных составляло 354 тысячи человек, что на 105 тысяч человек меньше, чем в начале года, тогда этот показатель был равен 459 тысячам.

Напомним, что по информации НБУ, уже к концу текущего года процент людей, не имеющих работы, должен значительно сократиться. Среднее годовое значение прогнозируют на уровне 9,1%. Это слегка выше привычного "естественного" уровня безработицы в Украине, который обычно достигает 8,5%. Однако такой цифры в Нацбанке ожидают уже к 2022 году. Как предполагают специалисты, на нормализацию показателя будет влиять постепенное возвращение активности в экономической отрасли страны.

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Источник: http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/06/74.pdf
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