Украинцам урежут субсидии: чем обосновано решение властей

Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №3991, согласно которому должны быть внесены изменения в Государственный бюджет. Эти изменения уменьшат финансирование субсидий на 2,159 млн грн. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.



По словам нардепа, деньги направят на ГБР, Министерство юстиции, областным госадминистрациям, Министерству энергетики, а также на строительство дорог.

Напомним, что с сентября украинцы будут платить за газ почти в 1,5 раза выше, чем в августе этого года. Так, по тарифу "Месячный", бытовые потребители будут платить за газ 4,7 грн / куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки). В августе цена составляла 3,24 грн / куб.м. Также можно выбрать тариф "Годовой": цена газа с 1 по 15 сентября останется на уровне 4,73 грн / куб.м., а с 16 по 30 сентября - составит 5,24 грн / куб. Добавим, что последний тариф предусматривает возможность платить за газ равными частями в течение года. Тем, кто выберет такой вид оплаты за топливо, рассчитают рекомендованный годовой объем потребления газа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!