Украинцам урежут субсидии: чем обосновано решение властей

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Татьяна Веремеева
Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №3991, согласно
которому должны быть внесены изменения в Государственный бюджет. Эти изменения уменьшат
финансирование субсидий на 2,159 млн грн. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей
Гончаренко.
По словам нардепа, деньги направят на ГБР, Министерство юстиции, областным
госадминистрациям, Министерству энергетики, а также на строительство дорог.
Напомним, что с сентября украинцы будут платить
за газ почти в 1,5 раза выше, чем в августе этого года. Так, по тарифу "Месячный",
бытовые потребители будут платить за газ 4,7 грн / куб.м. с НДС, без стоимости
распределения (доставки). В августе цена составляла 3,24 грн / куб.м. Также
можно выбрать тариф "Годовой": цена газа с 1 по 15 сентября останется на уровне
4,73 грн / куб.м., а с 16 по 30 сентября - составит 5,24 грн / куб. Добавим,
что последний тариф предусматривает возможность платить за газ равными частями
в течение года. Тем, кто выберет такой вид оплаты за топливо, рассчитают
рекомендованный годовой объем потребления газа.
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