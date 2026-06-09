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Украинцев успокоили по ценам на продукты, но есть исключение: что будет с ягодами и фруктами

Правительство не прогнозирует ценовых шоков на продовольственном рынке, но признает риски для отдельных ягод и фруктов из-за погодных аномалий

9 июня 2026, 12:00
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Кравцев Сергей

Весенние заморозки, которые этой весной нанесли ущерб аграрному сектору, пока не создают угрозы для резкого роста цен на продукты питания в Украине. В то же время, отдельные категории плодово-ягодной продукции могут подорожать из-за возможного сокращения урожая. Об этом говорится в ответе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины на официальный журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Украинцев успокоили по ценам на продукты, но есть исключение: что будет с ягодами и фруктами

Цены на продукты. Фото: из открытых источников

В ведомстве подчеркнули, что пока нет оснований для преждевременных выводов по ситуации с ценами на продовольственном рынке. Формирование стоимости продуктов зависит от ряда факторов, среди которых фактические объемы урожая, запасы продукции, логистические затраты, импорт и общая рыночная конъюнктура.

По оценке министерства, по сравнению с прошлым годом существенных ценовых скачков на продукты питания не ожидается. В то же время, чиновники признают, что погодные аномалии могут повлиять на отдельные сегменты рынка.

В частности, при значительном сокращении производства определенных видов плодово-ягодной продукции возможно локальное повышение цен. Окончательно оценить масштабы влияния заморозков на рынок можно только после завершения уборочной кампании и подсчета фактических объемов урожая.

Отдельно в министерстве прокомментировали перспективы украинского аграрного экспорта. Там отмечают, что нет оснований прогнозировать серьезное негативное влияние весенних заморозков на общий экспорт агропродукции в 2026 году.

Более того, в ягодном секторе ожидаются положительные показатели. По прогнозам, экспорт голубики может вырасти на 10-15%, аналогичное увеличение возможно и для малины. Что касается земляники, то эта культура традиционно не занимает значительного места в структуре украинского экспорта.

Оптимистично в правительстве оценивают и перспективы яблок. По предварительным расчетам объемы экспорта этой продукции могут остаться на уровне прошлого года.

Вместе с тем в министерстве подчеркивают, что окончательные прогнозы производства и экспорта плодово-ягодной продукции будут сформированы после завершения сбора урожая и получения полной информации о последствиях неблагоприятных погодных условий.

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