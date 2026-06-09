Українців заспокоїли щодо цін на продукти, але є виняток: що буде з ягодами та фруктами

Весняні заморозки, які цієї весни завдали шкоди аграрному сектору, наразі не створюють загрози для різкого зростання цін на продукти харчування в Україні. Водночас окремі категорії плодово-ягідної продукції можуть подорожчати через можливе скорочення врожаю. Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України на офіційний журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Ціни на продукцію. Фото: з відкритих джерел

У відомстві наголосили, що наразі немає підстав для передчасних висновків щодо ситуації з цінами на продовольчому ринку. Формування вартості продуктів залежить від низки чинників, серед яких фактичні обсяги врожаю, наявні запаси продукції, логістичні витрати, імпорт та загальна ринкова кон'юнктура.

За оцінкою міністерства, у порівнянні з минулим роком суттєвих цінових стрибків на продукти харчування не очікується. Водночас чиновники визнають, що погодні аномалії можуть вплинути на окремі сегменти ринку.

Зокрема, у разі значного скорочення виробництва певних видів плодово-ягідної продукції можливе локальне підвищення цін. Остаточно оцінити масштаби впливу заморозків на ринок можна буде лише після завершення збиральної кампанії та підрахунку фактичних обсягів урожаю.

Окремо в міністерстві прокоментували перспективи українського аграрного експорту. Там зазначають, що наразі немає підстав прогнозувати серйозний негативний вплив весняних заморозків на загальний експорт агропродукції у 2026 році.

Більше того, у ягідному секторі очікуються позитивні показники. За прогнозами, експорт лохини може зрости на 10-15%, аналогічне збільшення можливе й для малини. Щодо суниці, то ця культура традиційно не займає значного місця в структурі українського експорту.

Оптимістично в уряді оцінюють і перспективи яблук. За попередніми розрахунками, обсяги експорту цієї продукції можуть залишитися на рівні минулого року.

Разом з тим у міністерстві підкреслюють, що остаточні прогнози щодо виробництва та експорту плодово-ягідної продукції будуть сформовані після завершення збору врожаю та отримання повної інформації про наслідки несприятливих погодних умов.

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