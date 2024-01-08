Украинцы будут платить налоги по-новому: плюсы и минусы Национальной стратегии доходов

Национальная стратегия доходов (НСД), которую Кабинет министров Украины принял в конце 2023 года, заложив в нее сужение прав "упрощенцев", серьезную смену правил налоговой политики, а также гармонизацию законодательства по налогу на добавленную стоимость с директивами Евросоюза, вызвала в финансово-экономическом, предпринимательском слое украинского общества серьезные прения. Не меньше, чем в обществе в целом мобилизационный законопроект, внесенный в парламент всё тем же Кабмином. Портал "Комментарии" продолжает собирать экспертные мнения касательно НСД и ее возможного влияния на будущее Украины.

Налоги. Фото: из открытых источников

Украинская "упрощенка" – наше единственное преимущество

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает, что Нацстратегия доходов, утвержденная Кабмином, содержит в себе много позитивных пунктов. Но есть в ней, по его словам, и ряд значительных негативных моментов.

"Хорошая новость, что эта стратегия аж до 2030 года. И что, как правило, стратегии у нас выполняются на 30-40%. И мы, аналитические центры, надеемся, что наиболее ужасные пункты не будут выполнены", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что среди таких пунктов:

– изменения в упрощенной системе налогообложения (предлагается польская "упрощенка" (куда худшая, чем та, что действует сейчас в Украине) — с повышением ставок, обязательством пользоваться РРО вести учет происхождения товаров;

– давать налоговикам больше полномочий (в том числе доступ к банковской тайне);

– введение прогрессивной ставка по налогам на доходы физических лиц – НДФЛ (суть в том, что одна или две более высокие ставки будут применяться к той части дохода лица, которая будет превышать определенный установленный законом уровень – он пока не определен).

"Основная масса экономистов, профильных аналитиков в нашей стране считает недопустимым вводить дополнительные жесткие европейские методы, пока качество наших государственных институций не будет хотя бы на уровне Польши или других не самых экономически мощных стран ЕС. Сейчас же между нами – пропасть. Если при качественных – европейских – институциях дополнительный контроль улучшает налогообложение, то для такой коррупционной страны как у нас, с некачественными институциями, подобные перемены – дополнительная коррупция и тенизация", – поясняет Олег Гетман.

Следует понимать, продолжает он, что украинская "упрощенка" – это, по сути, наше единственное преимущество, которое держит отечественных предпринимателей в Украине.

"У нас фактически нет ни верховенства права, ни качественной судебной системы, ни защиты прав собственности, ни дешевых кредитов, ни качественных госуслуг. Если на этом фоне ударить еще и по нашей "упрощенке" – ничем хорошим это не кончится. То же самое касается такого негативного пункта как открытие банковской тайны. Нельзя этого делать, а уж тем более предоставлять доступ к такой тайне налоговой службе – нашему наиболее коррумпированному органу. Сначала следует создать в Украине институции европейского образца, а потом вводить жесткие нормы и правила, которые расширяют возможность правоохранительных и проверяющих органов. Все вышеназванные недочеты надо убирать, оставив в стратегии такие позитивные вещи как улучшение качества налоговой и таможенный служб (с установлением для них ключевых показателей эффективности – KPI), обмен информацией нашей таможни с другими странами, передача администрирования налоговыми и таможенными базами данных независимому Дата-центру", – констатирует эксперт.

Основные идеи, заложенные в НСД, правильные

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь рассуждает так:

"Идея с НСД, в принципе, правильная. Она даже запоздала. У нас налоги куда меньше, чем в среднем в Европе. Это правда. И наша налоговая система несовершенная – это тоже правда. Богатые у нас, как правило, не платят столько, сколько следует, в госказну. Потому что используют различные лазейки в законодательстве. Еще и набирают кредитов от державы, пользуясь доступом к финансовому сектору, кумовством и так далее... А обычные люди платят. И нередко больше, чем позволяют их доходы".

Так что, отмечает эксперт, есть запрос на справедливость. И есть необходимость реформирования в свете нашей евроинтегрции.

"Но возникает важнейший вопрос. Кто будет контролировать воплощение НСД в жизнь? Налоговая в том виде, в каком она есть, провалит любую стратегию, – уверен Руслан Соболь. – Так что начинать надо, по большому счету, с построения не просто новой налоговой, но и – в принципе новой Украины, которая будет базироваться на принципах справедливости. На реальном равенстве всех перед законом. С абсолютно новыми институциями".

А так – даже самую открытую, понятную, гениальную систему налогообложения нынешние неэффективные украинские органы власти, контроля и так далее попросту похоронят, поясняет эксперт.

Он резюмирует:

"Основные идеи, заложенные в НСД, правильные. Но не видно движения в сторону создания действенного органа, который сумел бы эти идеи эффективно воплотить в жизнь".

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