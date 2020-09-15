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Главная Новости Бизнес экономика Украинцы существенно снизят свои потребительские затраты из-за коронакризиса, - Кабмин
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Украинцы существенно снизят свои потребительские затраты из-за коронакризиса, - Кабмин

Восстановление экономики, по мнению правительства, произойдет не скоро и умеренными темпами

сегодня, 16:42
Автор:

Екатерина Белоброва

По итогам 2020 года ожидается сокращение конечных потребительских расходов домохозяйств на 1,2%, что станет следствием снижения общей экономической активности по стране. Об этом сообщается в документе, который опубликовали на сайте парламента. 

Украинцы существенно снизят свои потребительские затраты из-за коронакризиса, - Кабмин

В соответствии с пояснительной запиской  к документу, такие прогнозы основаны на том, что пандемия повлекла за собой ряд крупных последствий для обывателя, включая рост безработицы и сокращение сбережений.

Отмечается, что экономическая ситуация в Украине до конца 2020 года будет иметь характер сдержанного восстановления. Снижение темпов реального ВВП по итогам года ожидается на уровне не более 4,8%. По мере снятия ограничений экономика будет постепенно восстанавливаться на фоне стимулирующих мер фискальной политики и действий правительства, направленных на преодоление последствий эпидемии COVID-19.

"Наибольший негативный вклад в сокращение ВВП будут иметь инвестиции из-за их резкого падение, вызванного негативными настроениями бизнеса и учитывая его финансовые сложности. Как следствие, падение валового накопления основного капитала по итогам 2020 года ожидается на уровне 21,8%", - заключает автор документа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп от фракции "Голоса" рассказал о значительном росте затрат из бюджета на деятельность Офиса президента, включая самого Зеленского.





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